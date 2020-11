¿Luis Abinader comete un error de novato o sigue una política de intromisión abierta en la política interna de otros países?

COVID-19 República Dominicana Confirmados: +537 Nuevos 130,182 Fallecidos: +2 Nuevos 2,265 Recuperados: 108,021 Activos: 19,896

Por Robert Vargas

Hace poco tiempo, el gobierno del presidente dominicano Luis Abinader se aventuró a entrometerse en la política interna de la República Bolivariana de Venezuela al cerrar fila con un grupo de países gobernados por regímenes sumisos a Estados Unidos.

Lo hizo al asumir la política intervencionista de la Organización de Estados Americanos, de Estados Unidos y del denominado y desacreditado Grupo de Lima, que apuestan por el derrocamiento del gobierno legítimo del presidente venezolano Nicolás Maduro, para dar paso al autoproclamado presidente y golpísta Juan Guaidó.

En esa ocasión, la intromisión en los asuntos internos de Venezuela lo hizo el gobierno dominicano a través del Canciller Roberto Alvarez, tenido como un inclinado a cumplir los dictados de Washington.

Ahora ha sido el presidente Abinader en persona, de forma directa y sin tapujos, quien se ha metido en los asuntos internos de Estados Unidos.

¿Cómo lo hizo?

Anoche, Abinder se aventuró a felicitar al candidato presidencial estadounidense Joe Biden y a la candidata voce presidencial Kamala Harris a quienes calificó de “presidente electo” y Vice Presidenta electa en unas elecciones en las que solo la prensa los ha declarado como tales.

-“Congratulations to US president-elect @JoeBiden and to vicepresident-elect @KamalaHarris the first woman to hold that office in the US. We share the same democratic values as those held by the US. We look forward to strengthening our political, economic and cultural partnership”, dijo el presidente dominicano.

(Traducción: Felicitaciones al presidente electo de EE. UU. @Joe Biden y al vicepresidente electo @KamalaHarris la primera mujer en ocupar ese cargo en los Estados Unidos. Compartimos los mismos valores democráticos que los estadounidenses. Esperamos fortalecer nuestra asociación política, económica y cultural).

Sin embargo, la campaña del presidente y aspirante a la reelección Donald Trump aún no reconoce el triunfo de Biden y apuesta por llevar el caso a los tribunales.

Y, de hecho, solo la prensa da como ganador a Biden cuando aún continúan contando votos y el pleito va rumbo a los tribunales.

Abinader ya tomó partido a favor de Biden sin esperar a que este sea declarado oficialmente ganador con lo que, de hecho, se entromete en los asuntos internos de Estados Unidos, tal como ese país lo hace todo el tiempo en todas partes.

Distinto a Andrés Manuel López Obrador

A diferencia de Abinader, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, respetuoso de los asuntos internos de las naciones, ha optado por no sumarse al coro de voces que, “según sus proyecciones”, dan ganador a Biden.

¿Cuál es la postura de AMLO?

“Con respecto a las elecciones estadounidenses, vamos a esperar hasta que se resuelvan todos los asuntos legales”, dijo el sábado López Obrador, una postura sensata.

–“No puedo felicitar a un candidato u otro. Quiero esperar hasta que termine el proceso electoral”, insistió López Obrador, llamando a la cautela.

El presidente mexicano, citado por el portal HispanTV , se negó a pronunciarse “por prudencia”, aun cuando su homólogo estadounidense, Donald Trump, insiste en cuestionar el sistema electoral y denuncia una conspiración urdida por los demócratas para arrebatarle las elecciones por medio de un “fraude electoral” y exige que deben agotarse todas las vías legales antes de conceder la victoria al candidato demócrata, Joe Biden.

El presidente dominicano, sin embargo, agitando la política intervencionista que inauguró con el caso venezolano, está de lleno metido en un pleito electoral entre Trump y Biden colocándose a favor de este último, en lugar de esperar a que se cualquiera de los dos sea declaro formalmente triunfador, esto independientemente de que ambos son las caras de una misma moneda.

Por otra parte, el expresidentes Leonel Fernández ha actuado igual que Luis Abinader.

