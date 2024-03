Luis Alberto, no dejes que la cúpula del PLD exprima tu patrimonio

Por Jarlen Espinosa.

Santo Domingo Este, RD. – Luego de haber participado en la pasada contienda electoral municipal como candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en este municipio, Luis Alberto Tejeda, ha sido elegido por el candidato presidencial Abel Martínez, como el coordinador de campaña en la provincia de Santo Domingo, con lo que, si fuera yo, dado el comportamiento que han tenido los de la cúpula de la «oposición», cuidaría mi cartera.

¿Qué se dice en Santo Domingo Este?

Lo que se ha estado comentando en esta demarcación, es que a los candidatos de los diferentes niveles el PLD les ha abandonado en cuanto al apoyo logístico se refiere, de hecho, en las municipales, desde los aspirantes a regidores hasta el propio Luis Alberto, tuvieron gastos con los que su partido no les apoyaron ni con un uno porciento.

Desde la oposición, es normal que los partidos que se encuentren en este sitial busquen el apoyo de empresarios, aparte del dinero que les entrega la Junta Central Electoral (JCE), para aupar a sus distintos aspirantes.

En el caso de Luis Alberto se dan dos características que son su fortaleza y debilidad, goza de la aceptación de miles de munícipes de SDE, y es un exitoso empresario, más suerte no podría tener el PLD.

Dije fortaleza, por la aceptación que tiene, y debilidad por el hecho de ser un empresario…

,Me explico.

En tiempos de campaña los partidos suelen exprimir como una china a los empresarios, muchas veces aún sabiendo que no van a obtener una victoria, y con ello, guardan en sus cuentas gran parte de lo que pueden conseguir con los empresarios y los que le da la JCE.

Quienes conocen a Luis Alberto, saben de su integridad y entrega, que cuando se adentra en un proyecto se entrega en cuerpo y alma.

Sin embargo, hay que ser cuidadoso con esos políticos a los que se les importa sacarte el alma.

Luis Alberto, cuida tu patrimonio.

No es que no tengas las condiciones y méritos para desempeñar cualquier función que se te asigne dentro del PLD, por supuesto que sí, la tienes de sobra, pero, que tu entrega no te haga seguir lacerando tu patrimonio familiar.

Los de la cúpula saben lo que deben hacer para tener mejor resultados y no lo están haciendo…

Han iniciado una muy buena campaña con el candidato presidencial, Abel Martínez, y ni se preocupan porque esta llegue lejos, ni si quiera para eso están invirtiendo.

Luis Alberto, cuida tu patrimonio.

NO TE DEJES JODER.

Tu familia, tus empresas…

Ya has sacrificado demasiado.

Dentro de tu propio partido sigue el recelo por tu liderazgo, de parte de personas que ni trabajaron ni trabajarán nunca a favor de tu crecimiento, te siguen viendo como una amenaza.

Ese puesto que te han asignado para el juego psicológico de que si quedan mal las actividades es culpa del coordinador de campaña o que este está «flojo», desde mi punto de vista no es más que una maniobra para seguir atentando contra tu patrimonio.

¿Mandar a sus militantes a un bandereo a «mano pela»? Abusadores.

¿Qué pasa?

¿Y para dónde se han ido los recursos que dio la junta al PLD?

LUIS ALBERTO, CUIDA TU PATRIMONIO.