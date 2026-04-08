Luis Alberto Tejeda advierte falta de preparación ante inundaciones en el Distrito Nacional

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo.– El dirigente político Luis Alberto Tejeda alertó este miércoles sobre la vulnerabilidad del Distrito Nacional frente a las lluvias intensas, tras las inundaciones registradas en distintos sectores de la capital.

A través de un mensaje público, Tejeda aseguró que la situación evidencia una realidad que no puede seguir siendo ignorada: la ciudad no está preparada para enfrentar eventos climáticos de gran magnitud.

Señaló que mientras numerosas familias enfrentan calles anegadas y riesgos dentro de sus hogares, las autoridades han estado ausentes y sin ofrecer orientaciones claras a la población.

En ese sentido, hizo un llamado a los organismos de emergencia a actuar con rapidez y a la ciudadanía a mantenerse en alerta, evitando zonas inundadas y cumpliendo con las medidas de prevención.

“El país debe entender que la prevención salva vidas, pero también es responsabilidad de quienes deben garantizar una ciudad preparada”, expresó.

Las lluvias que afectan al Gran Santo Domingo han generado preocupación en distintos sectores, reavivando el debate sobre la capacidad de respuesta ante fenómenos atmosféricos y la necesidad de fortalecer la planificación urbana y los sistemas de drenaje.