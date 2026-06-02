Luis Alberto Tejeda promete impulsar oportunidades para la juventud y transformar los “ninis” en jóvenes productivos

Por Joselito Feliz

Circ. 1 de Santo Domingo Este, Maquiteria.– El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Luis Alberto Tejeda, continuó su agenda de encuentros sectoriales en Santo Domingo Este, en su condición de coordinador municipal del proyecto presidencial de Francisco Javier García.

Durante un encuentro con jóvenes de distintas comunidades, Tejeda expresó su compromiso de generar cambios positivos enfocados principalmente en la juventud dominicana, a la que describió como un sector afectado por la falta de oportunidades y la desesperanza.

“Yo me comprometo con ustedes a que aquí nosotros vamos a dar un cambio, un cambio para bien, principalmente de nuestra juventud que se siente desesperanzada, que no tiene oportunidades y que muchas veces no sabe qué rumbo tomar”, afirmó.

El dirigente político hizo énfasis en la necesidad de transformar la realidad de los llamados “ninis” —jóvenes que ni estudian ni trabajan—, proponiendo convertirlos en una generación activa y productiva.

“Tenemos que cambiar eso ya, que los ninis se conviertan en ‘sí sí’: que sí estudian y sí trabajan. Y eso lo vamos a lograr nosotros”, sostuvo.

Tejeda también aprovechó el escenario para solicitar el respaldo de los jóvenes al proyecto presidencial de Francisco Javier García, de cara al proceso interno del PLD pautado para el 18 de octubre.

“Si queremos verdaderas transformaciones y oportunidades, debemos darle esa mano amiga al compañero Francisco Javier García”, indicó.

Asimismo, manifestó su deseo de que llegue el 2028, asegurando que será en ese momento cuando, a través del voto democrático, la ciudadanía podrá generar los cambios políticos que considera necesarios.

“La manera democrática de darle una lección a esta gente es votando en mayo de 2028”, puntualizó.

Finalmente, reiteró su compromiso de seguir trabajando junto a la juventud y las comunidades para impulsar un proyecto político que, según afirmó, traerá nuevas oportunidades y desarrollo para la República Dominicana.