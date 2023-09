Luis Flores revela que hay medios que «cobran un dineral más sin embargo no hacen un trabajo a favor de la municipalidad»

Por Jarlen Espinosa.

Santo Domingo Este. – Parece que en el Departamento de Comunicaciones del Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE), hay algo que «tiene cocorícamo» en torno al dinero que se gasta desde la administración que encabeza el alcalde Manuel Jiménez, en materia de publicidad en los medios.

Ha sido el regidor de la Fuerza del Pueblo (FP), Luis Flores, quien ha pedido al presidente del Concejo, José Ramón Jiménez, que se fiscalice el tema en cuestión.

«Yo quiero que usted me hable de eso, en cuanto a los medios de comunicaciones, que cobran un dineral aquí, pero más sin embargo no hacen un trabajo en favor de la municipalidad, y un trabajo de educación en su medio de educación, entonces, yo me pregunto: ¿En qué se basa ese pago?» ha reclamado Flores en la sesión de este jueves.

Como respuesta a este planteamiento, el presidente del Concejo de Regidores, José Ramón Jiménez, ha dicho que la información que se le ha suministrado, es de que esos medios poseen los documentos necesarios para poder tener derecho a una publicidad.

Sin embargo, de ser tal cual como dice el regidor de la FP, de que desde esos medios no se hace un trabajo a favor de la municipalidad y que en estos no educan, tomando en cuenta de que se trata de los chelitos de los munícipes, es un tema que no se debería pasar por alto.

De todos modos, José Ramón dijo que para evaluar si estos medios están dando el servicio correspondiente, le solicitarán al contralor del Ayuntamiento, que le solicite al alcalde Manuel Jiménez, vía el Departamento de Comunicación, cuáles son los recursos publicitarios que se están utilizando a favor del municipio.