Luis Henríquez levanta la estrella amarilla del PLD y muestra el puño

Por Robert Vargas

El diputado peledeísta Luis Henríquez se ha mostrado hoy al público levantando una estrella amarilla, y presentando su puño derecho cerrado al cierre del Congreso del Partido de la Liberación Dominicana.

La estrella amarilla es el logo del PLD, fundado por el ex presidente Juan Bosch, en el año 1973, tras dividir al Partido Revolucionario Dominicano, que él mismo fundó en La Habana, en el año 1939.

-“He sido coherente en toda mi vida y lo reafirmo, seguiré siendo coherente en lo que creo”, ha dicho Henríquez, quien es miembro del Comité Central del PLD.

Su rostro sonriente, en medio del puño derecho y la estrella amarilla en alto junto al texto del mensaje que él ha distribuido en las redes sociales, muestran una intención de lucha y orgullo por su militancia.

Lo hace en momentos en que una parte de ex peledeístas cierran filas con la Fuerza del Pueblo, liderada el ex presidente Leonel Fernández, quien se marchó del PLD para formar tienda aparte tras no ser favorecido en las elecciones internas peledeístas, que favorecieron a Gonzalo Castillo.

Fernández alegó que fue víctima de un presunto “fraude” que atribuyó a un “algoritmo” introducido en el programa informático usado en las elecciones.

Con Fernández se fue un puñado de peledeístas con los cuales se presentó a las elecciones congresuales, municipales y presidenciales del año pasado, quedadon relegado a un lejano tercer lugar y tachado por la Junta Central Electoral como “partido minoritario” al no lograr superar el cinco por ciento de los votos necesarios para ser considerado “mayoritario”.

Conscientes de que les sería difícil alcanzar la victoria bajo otro partido, varios peledeístas optaron por ocultar sus intenciones disidentes y se presentaron como candidatos a puestos de elección popular por el PLD, y luego han abandonado esa organización.

En ese ambiente, Luis Henríquez se mantuvo firme en su militancia peledeísta, ganó la reelección y hoy ha ratificado su condición de peledeísta.