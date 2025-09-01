Fuente Externa

El dirigente de la Fuerza del Pueblo (FP) dio a conocer sus aspiraciones a formar parte de la Dirección Política de la organización.

La candidatura de Hernández, quien hasta hace poco fue miembro de la Dirección Central de la FP, cuenta con el respaldo de dirigentes de distintas demarcaciones del partido.

Hernández es presidente de la Circunscripción Uno de la Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Este, en donde sus compañeros dirigentes, resaltan sus cualidades y su compromiso con el fortalecimiento de la organización política.

Hablar de Hernández—han destacado, es hablar de su compromiso de lealtad verdadera, de un dirigente que no necesita que lo llamen, porque siempre esta presente en las tareas de la Fuerza del Pueblo, y al servicio de la militancia del partido.

Desde los primeros días de la Fuerza del Pueblo, Hernández ha sido parte de la columna vertebral de ese proyecto político, y ahora aspira a integrarse a la Dirección Política para seguir contribuyendo con el líder de la organización, Leonel Fernández, y con todos sus dirigentes y militantes en el fortalecimiento del partido, y por el logro del país que soñamos.

Hernández no es nuevo en las jornadas de lucha, en las diferentes batallas del partid, contribuyendo con su experiencia, su trayectoria, y lealtad, y que ha dado a conocer sus aspiraciones para desde la Dirección Política seguir aportando, luchando por el fortalecimiento y la unidad de la Fuerza del Pueblo, contribuir a la institucionalidad del partido, y por el progreso y la transformación del país, junto al líder Leonel Fernández.

Ahora, ha manifestado Luis Hernández, ha dado un paso al frente con su candidatura a miembro de la Dirección Política, para trabajar, como lo ha hecho siempre, para luchar con total entrega al duro batallar del partido, y contribuir con Leonel Fernández, junto a todos los dirigentes y miembros de la Fuerza del Pueblo, al fortalecimiento de su estructura, y por la construcción de un mejor país para toda la familia dominicana.