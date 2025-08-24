Maduro califica de «éxito total» el inicio de la Gran Jornada de Alistamiento

RT

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tachó de «éxito total» el transcurso del primer día de la Gran Jornada de Alistamiento, anunciada como respuesta a la presión por parte de Estados Unidos.

«Hoy, sábado, ha sido un éxito total el inicio de esta jornada de reorganización dinámica de todas las fuerzas populares, militares, policiales del sistema defensivo», dijo el mandatario en una declaración a medios locales.

«Mañana, domingo, continuamos, como fue anunciado, en las plazas Bolívar, principales de todos los municipios del país. Yo me alisto porque amo mi patria; junto a tu familia, junto a tu comunidad, alístate y pasa a filas», declaró.

«Quien no defiende su patria, quien no defiende a su familia, no es capaz de defenderse ni a sí mismo. Quien no ama su patria, quien no ama a su familia, no es capaz de nada».

En ese contexto, el presidente venezolano precisó que «quien no admira la historia de nuestra patria y el derecho que tiene a su soberanía y a su autodeterminación, perdió el alma». «[Esta persona] Ya perdió la vida», agregó.

Respuesta a la presión de EE.UU.

El mandatario anunció el inicio del alistamiento de la Milicia Nacional tras el despliegue de fuerzas navales y aéreas por parte de EE.UU. en el sur del mar Caribe, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico.

Las acciones de Washington fueron rechazadas categóricamente por el gabinete del mandatario, que las consideró una agresión subrepticia que no se corresponde con la realidad, dada la ausencia de pruebas que soporten la versión de la justicia estadounidense.

Además, Maduro acusó a las autoridades del país norteamericano de intentar provocar un cambio de Gobierno. «Lo que amenazan con intentar hacer contra Venezuela, un cambio de régimen, un zarpazo terrorista militar, es inmoral, criminal e ilegal», indicó.

Comunidad internacional expresa su apoyo

Desde América Latina y el Caribe, los Gobiernos de México, Bolivia, Cuba, Nicaragua y Colombia, así como los países que conforman la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), se manifestaron en contra de cualquier operativo militar estadounidense que suponga la violación de la soberanía de cualquier país latinoamericano o caribeño, con independencia del motivo esgrimido por la Casa Blanca.

A estos países se sumaron China y Rusia, con quienes el Gobierno de Venezuela mantiene lazos estrechos.