Malestar latente en la FP en SDE por un motivo inesperado

Por Robert Vargas

Con ese dirigente medio de la Fuerza del Pueblo, (FP), sostuvimos una conversación, como otras tantas y, de repente brotó de forma incontenible un “río de quejas” por algunos detalles “simples” en su organización, que ha pretendido presentarse al país como la antítesis de su entidad madre, el Partido de la Liberación Dominicana.

Un par de días antes conversamos en forma placentera y amena con otra dirigente de la FP. Sin embargo, por ningún lado esta mostró señales de que existiera algún malestar dentro de la FP en las tres circunscripciones de SDE.

¿De dónde viene la inconformidad?

La FP se ha vendido como una entidad totalmente opuesta al PLD, organización de la que brotó a finales del año 2019.

De alguna manera, los expeledeístas, encabezados por el ex presidente Leonel Fernández, lograron que el ex izquierdista y luego centrista Partido de los Trabajadores Dominicanos, (PTD), les cediera la franquicia ante la Junta Central Electoral.

El PTD tenía como colores el “verde y negro”, que eran los mismos que enarbolaba el Movimiento Revolucionario 14 de Junio, (1J4), de Manuel Aurelio Tavérez Justo.

Esa organización, el PTD, fue la evolución de una corriente comunista que existía en el 1j4, denominada “Línea Roja del 1J4”.

Tras la derrota por el Partido Revolucionario Dominicano, (PRD), del caudillo reformista Joaquín Balaguer en el año 1978, la Línea Roja del 1J4 optó por formar un “brazo electoral”, que denominó “Unión Patriótica Anti Imperialista (UPA)”, que no tuvo mucho arraigo en la población.

Varios años antes, en 1973, el entonces líder del PRD, Juan Bosch, tras un discurso relativo a la reforma agraria, “se quilló” con los izquierdistas de la Línea Roja del 1J4, con el cual formaba, junto a otras organizaciones, el Bloque de la Dignidad Nacional.

A Juan Bosch no le gustó el discurso de los entonces izquierdista y rompió con el Bloque de la Dignidad con el que se pretendía derrotar a Balaguer en las elecciones del año 1974.

Bosch también se largó del PRD porque, a su juicio, “el buey que más jala” estaba lleno de “garrapatas”, vale decir de izquierdistas y “pequeño burgueses” y optó por formar su Partido de la Liberación Dominicana, que no participó en luchas sociales de manera directa.

Cosas de la vida, 46 años después, un grupo de ex peledeístas y seguidores de Juan Bosch, se alían con los ex comunistas de la Línea Roja del 1J4, entonces denominado PTD y reducidos a la condición de visagra política, para que Leonel Fernández y los suyos se presentaran a las elecciones del año 2020 para enfrentar al PLD, que fundó Juan Bosch; y al PRM, un desprendimiento del PRD, que también fundó Juan Bosch en su exilio de La Habana en el año 1939.

A diferencia de Juan Bosch, que en 1973 formó un partido nuevo, sus seguidores adquirieron la franquicia de los ex izquierdistas del PTD con la promesa, entre otras, de que mantendría el verde y negro como color de su bandera.

Ese acuerdo duró poco tiempo y abandonaron el verdinegro para ser solo verdes.

Desde que tomaron el control del PTD y le cambiaron el nombre a FP, se dijeron a ellos mismos y al país que serían totalmente distintos al PLD, del que acababan de salir.

Pero, siempre hay un pero…

Parece que las cosas no han sido tal como la han pregonado, sino algo distinto, pero han sabido manejar algunas cosas con cierta discreción.

Sin embargo, en Santo Domingo Este, algunos miembros de la nueva FP han reaccionado irritados porque perciben que en el partido verde liderado por Leonel Fernández continúan con algunas prácticas que le critican en público al PLD.

Un ejemplo: algunos en la FP de SDE están molestos con su propio partido porque a la base no le dieron la oportunidad de elegir en su congreso a los miembros del Comité Central, o Dirección Nacional, ni a los miembros del núcleo que traza la política diaria, que sería algo así como su Comité Político.

Mencionan, por ejemplo, que ciertos “dedos poderosos” se encargaron de designar, sin elección, como miembros de la Dirección Nacional a personas como Luis Flores, Norma Molina, Juan Pérez, Luquián Fulcar, José Núñez y muchos otros que no pasaron por el crisol de las elecciones.

-“Designaron “de dedo” a todo el mundo como dirigentes, sin elecciones. Nos quedamos esperando que harían elecciones, pero nunca lo hicieron. Si yo me marché del PLD por sus prácticas, no es para repetir en la FP aquello a lo que me opuse en el viejo partido”, comentó uno de los disgustados miembros de la Fuerza del Pueblo.

Este me lanzó un reto franco, directo:

-“Ve y pregúntale a todos si hicieron elecciones para elegir a los miembros de la Dirección Nacional y del Comité Político. ¡No lo hicieron!”.

Este miembro de la FP me dio una lista enorme de personas que, en SDE, son miembros de la Dirección Nacional, solo “gracias a los dedos señaladores”.

Recordó que en el PLD ampliaban el CC y el CP como forma de “perpetuar” a sus dirigentes.

En su congreso recién finalizado, el PLD amplió ambos organismos y seleccionó mediante elecciones a sus nuevos integrantes.

Volveremos sobre el tema… Lo prometo.