¿Mandó Manuel Jiménez a desaparecer o asesinar al regidor de San Luis Bienvenido Cabral por el rechazo de este al vertedero?

Por Robert Vargas

¿Será o falso que el alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, habría planeado el asesinato, desaparición o detención y posterior imputación del regidor sanluisero Bienvenido Cabral?

Esa versión se ha esparcido en el Distrito Municipal de San Luis como si fuera un reguero de pólvora tras aproximarle un poco de fuego.

La situación en San Luis está explosiva, sobre todo, porque la suerte del concejal Biembo, quien está en prisión, está supuestamente relacionada con las intenciones del alcalde Manuel Jiménez de convertir a San Luis, “aunque sea por un año”, en el basurero de Santo Domingo Este.

En este contexto, la población de San Luis se ha hecho a las calles, incendiando neumáticos y hasta ha tomado el control de la carretera Mella con manifestaciones multitudinarias.

El escenario se ha convertido en más incendiario desde que la policía arrestó al regidor, quien luego fue imputado de ser el presunto autor de las heridas de balas a dos personas durante el desalojo de vecinos pobres que realizó un grupo de hombres llegados desde la sureña provincia de San Cristobal respaldados por fuerzas policiales.



La comunidad, en sentido general, ha reaccionado indignada, y tomó como blanco de sus críticas y reclamos al alcalde Manuel Jiménez, a quien acusan de ser el autor del presunto complot para arrestar y, eventualmente, asesinar al regidor Biembo.

La voz de alarma sobre los presuntos planes criminales atribuidos a Jiménez, la dio la madre del regidor quien se presentó ante los medios de comunicación para responsabilizar al síndico de SDE de lo que le pueda suceder a su hijo.

Ante esta situación, Jiménez, quien ha admitido que es uno de los alcaldes del país peor valorados, con menos del 14% de popularidad, ha tenido que salir él mismo en su defensa, claramente turbado y con evidencias claras de que carece de una estrategia de comunicación que haga frente a su peor crisis de credibilidad.

Jiménez optó por defenderse a sí mismo y colgó en Twitter un vídeo el que pide a la Procuraduría General de la República que oriente a la ciudadanía sobre lo que sucede.

En el clip de vídeo, de un minuto y 28 segundos de duración, Jiménez nunca menciona el nombre del regidor de San Luis arrestado y alega que él no tiene “ni idea de lo que se trate”.

El alcalde alega que él ni el ASDE tienen nada que ver con lo que sucede al regidor ni en San Luis.

¡EL REGIDOR DE SAN LUIS!

He visto, y me preocupa mucho, gente diciendo que yo le hice un expediente a un regidor de San Luis. No tenemos idea ni yo ni el ASDE de qué hizo ni de qué acusan al regidor. Sería oportuno que la @ProcuraduriaRD oriente a la ciudadanía sobre ese caso. pic.twitter.com/GlR1o5eXdZ

— Manuel Jiménez (@manueljimenezrd) June 11, 2021