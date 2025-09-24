Fuente Externa

SANTO DOMINGO. – El abogado y catedrático universitario, Manuel Conde, resaltó que la estabilidad política y económica de la República Dominicana a lo largo las últimas administraciones gubernamentales ha sido vital para el desarrollo turístico del país caribeño, logrando ocupar un sitial importante en la denominada industria sin chimenea.

El también comunicador emitió sus consideraciones al participar en la feria Top Resa 2025, en París, Francia, en la que la República Dominicana destaca como país socio del evento que concentra a importantes actores del turismo mundial.

“La República Dominicana se ha modelado como un ejemplo para América Latina, y para muchos otros países del mundo. Es un país que da muestra de una estabilidad política significativa, una estabilidad que incluso hoy se echa de menos en muchos países desarrollados”, valoró Conde.

En ese tenor, Manuel Conde puso como ejemplo varios países, incluso hasta desarrollados, en donde su inestabilidad política ha afectado su desarrollo económico, contrario a la República Dominicana que ha sabido sortear sus momentos de crispación social.

Llama a preservar como un tesoro la estabilidad social y política del país

Conde valoró de forma positiva la estabilidad social y política con que cuenta el país caribeño, por lo que llamó a cuidarla como un tesoro valioso, ya que sirve para atraer a la inversión extranjera y a la generación de empleo.

“La República Dominicana puede exhibir ese clima de estabilidad que es un tesoro que debemos tratar de preservar lo más que se pueda. Esa paz social”, argumentó.

Esa paz social no ha llegado de la noche a la mañana, abundó el comunicador, indicando que es el fruto de la madurez de un liderazgo político comprometido con su país.

Asimismo, reconoció el papel fundamental de la clase empresarial y la iglesia, quienes han sabido ponerse del lado correcto de la historia en situaciones apremiantes que se han presentado.

Además, el catedrático resaltó el constante crecimiento económico que ha tenido la República Dominicana, incluso cuando naciones similares han visto decrecer su Producto Interno Bruto.