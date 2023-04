Manuel Jiménez acude a su tercera rendición de cuentas; la tercera puede ser la vencida.

Por Santiago Mata

El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, volverá en pocos días a rendir cuentas al municipio que prometió convertir en un paraíso que llamaría “Ciudad Justa y Creativa”.

Manuel Llegó al cargo en 2020, después de una «tenaz y heroica lucha» de ocho años, tiempo en el que logró convencer a los munícipes de su gran capacidad gerencial, su gran visión y su eficiencia administrativa, atributos que serían más que suficientes para convertir a Santo Domingo Este en el municipio más limpio del país, entre otras maravillas.

Esta será la tercera vez que el alcalde acuda por ante el Concejo de Regidores a dar su informe.

En su anterior “rendición de cuentas”, en abril del año pasado, Manuel, sin inmutarse, le dijo a los presentes, entre regidores, otras autoridades y los invitados especiales, que él no fue al ayuntamiento a gobernar el municipio, sino a hacerlo de nuevo, a reconstruir una nueva ciudad; y acto seguido les aclaró que había que esperar un rato porque él todavía estaba aprendiendo a ser alcalde, un proceso, que según él mismo explicó, la pandemia le había retrasado un poco.

Sin dudas el buen hombre tiene muy buen humor.

Tal vez el alcalde pudo tomarse el tiempo de la pandemia para elaborar un verdadero plan que le permitiera llevar a cabo sus ideas y sus sueños para hacer esa nueva ciudad, pero al parecer lo ocupó, posiblemente sin darse cuenta, en destruir la falsa percepción que hizo que más del 60 por ciento de los votantes le diera un voto de confianza en las elecciones de 2020.

En esa rendición de cuentas de abril de 2022 Manuel tuvo que valerse de esa defensa, hasta cierto punto válida, pero en esta tercera ocasión, por lo menos ya no tendrá que echarle la culpa de las deficiencias que se le atribuyen a su administración a la pandemia y por lo tanto deberá emplearse bien a fondo para explicarle al municipio en que gastó la friolera de más de dos mil millones de pesos del presupuesto municipal que manejó el año pasado, 800 millones de los cuales debieron dedicarse a inversión en obras que pudieran impactar en la calidad de vida de sus habitantes.

Todavía no se conoce una sola obra de esa importancia en Santo Domingo Este que se haya construido en los tres años que el día 24 de este mes cumple esta gestión.

Una sola.

Es probable que Manuel vuelva y nos estruje en la cara que la construcción que él está haciendo, ese nuevo municipio, no tiene precio, ni se debe medir por sus obras porque, como él mismo dijo el año pasado, no se trata de aceras y contenes, sino que su objetivo es “la construcción de una identidad, unos valores y una marca innegociables”, Una Ciudad Justa y Creativa y con ese cuento ha logrado «marear» a todo el mundo y hacerse el caprino demente, mientras en Santo Domingo Este no se puede caminar por las aceras debido al deterioro y el abandono por parte de su administración.

Pero, aún así…su objetivo sigue siendo “la construcción de una identidad, unos valores y una marca innegociables”, algo un poco difícil de tomarle aunque sea una foto para por lo menos tener una idea de lo que se trata.

Mientras tanto…

En su próximo discurso de “Rendición de Cuentas” es probable que el alcalde vuelva a decirnos cuántos kilómetros de asfaltado y bacheo ha realizado Obras Públicas en el municipio, cuando en verdad lo que el munícipe quiere saber es, qué ha hecho su administración.

Tal vez nos hable este año (otra vez) del remozamiento de la Avenida España, de la construcción del Palacio de Justicia, de la construcción de la famosa universidad, de la construcción del más moderno hospital general, del estadio de béisbol de Grandes Ligas, del nuevo Mercado Turístico de Los Mina, de la remodelación de la autopista de San Isidro, de la Hípica que conectará con las Américas, o de la Ecológica que llegará hasta el fin del mundo, etc., etc.

Todas, obras del gobierno central en las que la Alcaldía no invierte un solo peso.

Es decir Manuel va al Ayuntamiento a rendir cuentas de lo que hace el gobierno, pero se olvida de sus competencias como alcalde de Santo Domingo Este.

Sin embargo, es muy probable que nos hable de dos o tres estatuas que ha colocado en algunos puntos del municipio con el rimbombante nombre de plazas, que no existen más que en su prodigioso imaginario.

O quien sabe si vuelva a mencionar las más de 5 mil soluciones municipales que ha realizado, incluyendo cuantas hojas recogieron en el Cachón de la Rubia, que ahora también se llama Jardín Botánico.

Es casi seguro que nos hable otra vez del Bar de Chencha, un hermoso espacio de peligroso acceso al que sólo acuden los convocados por el propio ayuntamiento, de vez en cuando, pero que no tiene ningún impacto en la comunidad.

Les aseguro que habrá muchas cosas repetidas porque de algo habrá que hablar.

Manuel anunció en su segunda rendición de cuentas que desde que saliera del salón en el que se encontraba, desde que se quitara el saco, estaría de inmediato, dando el primer picazo para la construcción del Mercado Turístico de Los Minas y explicó con sobrada elocuencia y lujo de detalles, cómo ese mercado se llenaría de turistas que vendrían diariamente a ver esa maravilla, que como todo lo demás, sólo existía en su afán de venderle un sueño a los munícipes, sin tener un plan real.

De eso hace un año y es probable que nos sorprenda de nuevo anunciando el mismo picazo, en vez de aprovechar y anunciar su inauguración, un año después.

Lo mismo podría hacer con respecto al famoso Estadio de beisbol, un estadio de Grandes Ligas, que sería la envidia de todos los demás países del caribe insular y más allá.

Esperamos con ansias ver al alcalde Manuel Jiménez lanzar la primera bola en el día inaugural, que a lo mejor la anuncie el lunes.

El año pasado la alcaldía tenía un poco más de ochocientos millones de pesos para dedicarlos a «obras de infraestructura e inversión para iniciativas de desarrollo económico local y social” que vayan en beneficio de las comunidades, como manda la ley.

¿Dónde están esas obras?

De eso es que esperamos que alcalde rinda cuentas.

El municipio se conformaría hasta con que en su rendición de cuentas apareciera un programa continuo de construcción de aceras y contenes.

No creo que se atreva a hablar de Presupuesto participativo, llamados a fortalecer los procesos de autogestión local y asegurar la participación protagónica de las comunidades en la identificación y priorización de las ideas de proyectos del municipio.

Ni del 4% del presupuesto que por mandato de la ley debe dedicarse a programas educativos, de género y salud y que en el 2022 alcanzó a más de ochenta millones de pesos; y que seguramente se fueron entre las famosas transferencias presupuestarias que con tanto urgencia e inequidad ha solicitado la administración del querido alcalde.

Entonces…

Que hable de la recogida de la basura, que se ha tragado no se sabe cuantos millones, incluyendo los que se gastaron cuando el gobierno tuvo que intervenir las operaciones para evitar una desgracia sanitaria cuando la basura estuvo a punto de tragarse el municipio.

Que hable del tránsito vehicular, un tema que para Manuel, no es responsabilidad del ayuntamiento, mientras del otro lado del puente Carolina Mejía y Hugo Veras han dado muestras de lo mucho que se puede hacer para mejorar la vialidad, cuando se tiene, al menos una idea general del problema.

Es decir que el alcalde demuestra no tener un plan que le permita ir a rendir cuentas sobre las competencias propias del Ayuntamiento.

Tal vez por esa razón, cuando se presenta ante el Concejo de Regidores, en verdad no va a rendir cuentas, sino a hacer cuentos, como aquel del ataúd especial que los ebanistas de la escuela laboral municipal le estaban haciendo especialmente a la medida y que él con tanta gracia rechazó.

Manuel es muy gracioso, tan gracioso que cada vez que hace uno de esos cuentos, todos en la alcaldía lo aplauden y se desternillan de la risa hasta que les duelen los cueros de la barriga, como ocurrió en su segunda rendición de cuentas el año pasado.

Esta será la tercera vez que Manuel acuda a rendir cuentas ante el Consejo de Regidores, pero si vuelve a hacer cuentos, es posible que el próximo año, no sea a los regidores a quienes deberá rendirles cuentas, sino a los 300 mil munícipes que con toda probabilidad acudirán a las urnas en febrero de 2024.

A la tercera, puede ser la vencida.