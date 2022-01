Manuel Jiménez alcalde de SDE o … ¿Rey del bulto? Hace cinco meses anunció resolvería este problema

Por Robert Vargas

Esto no se puede negar: Manuel Jiménez es el alcalde de Santo Domingo Este, pero sus acciones tienden a exponerlo como el «rey del bulto» y «aguajero» por excelencia.

Jiménez es un funcionario, como muchos otros, a quienes se les debe creer no por lo que dicen, sino por lo que hacen.

Por ahí dicen que «del dicho al hecho hay mucho trecho». Y esto parece que le encaja a la perfección al alcalde de Santo Domingo Este.

Ocurre que el año pasado, 2021, en junio más o menos, el Ministerio de Obras Púbicas pavimentó la avenida Barceló, que va por la orilla oriental del río Ozama.

Jiménez presentó esa obra como si fuera una realización del ASDE, lo que era una mentira total.

Al ASDE lo que le correspondía era gestionar la iluminación de la vía y la reconstrucción de las aceras y los contenes.

La iluminación, tras un un acuerdo con EDEESTE, fue realizada, pero Jiménez no invirtió ni un centavo en la reconstrucción de as aceras ni de los contenes. Por tanto, estas no sirven, aunque ya de eso transcurrieron unos ocho o nueve meses.

A pesar de todo, Jiménez ha continuado mostrando esa recuperación como una obra suya.

Sin embargo, en agosto pasado, Santo Domingo Este fue afectado por las lluvias de la tormenta tropical Grace, que cruzó a cientos de kilómetros al sur de este municipio.

El agua de esas lluvias bajó desde del ensanche Ozama, Las Américas, Lengua Azul y Calero y se filtró por debajo de los puentes Duarte y Juan Bosch para continuar hacia el río Ozama.

En su trayecto, el agua pasó por encima de la avenida Barceló.

Entonces, aguajero como es su costumbre, Jiménez llegó hasta ese lugar y dijo que un enorme hueco que se había formado en la acera oeste de la avenida Barceló fue la consecuencia de las lluvias de Grace.

Habló entonces de que él «intervendría» el lugar para resolver el problema, y hasta se hizo un vídeo que compartió en su cuenta de Twitter,

Sin embargo, Jiménez no contaba conque, un mes antes, este portal había mostrado ese mismo hueco en ese lugar. O sea, que el socavón no fue provocado por las lluvias de Grace, pero Jiménez le mintió al municipio y le prometió que lo resolvería.

Ayer, día 22 de enero del 2022, pasamos por ese mismo lugar y vimos que el hueco en la acera ahora es más grande y que Jiménez, como es su costumbre, solo se quedó en palabras confirmando la versión de que el tipo parece reclamar para él solo el título de «el rey del bulto o del aguaje».

A lo mejor un día de estos llueves y él vuelve a prometer lo mismo o, cuando algún vehículo se incruste en ese hueco y tenga un saldo mortal, culpará de eso «a la mafia que dirigía el Ayuntamiento».

Definitivamente, Manuel Jiménez da cada día más señales de que es el peor alcalde que ha tenido SDE.

Y, por tanto, es mejor no creer en sus palabras, sino en sus acciones.