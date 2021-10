Manuel Jiménez «descuartiza» el presupuesto municipal; quiere 116 millones de pesos destinados a obras para usarlos en pago de nóminas

Por Robert Vargas

El alcalde Manuel Jiménez está resuelto a «descuartizar» el presupuesto municipal de Santo Domingo Este que él mismo elaboró y al cual ahora quiere arrebatarle al menos 116.4 millones de pesos de la cuenta de Infraestructuras Terrestres y Obras Anexas para dedicarlas al pago de nómina, puesto que se quedó sin fondos con los que pagar los sueldos del último trimestre del 2021 y el sueldo número 13.

¿De qué trata la cuenta Infraestructuras Terrestres y Obras Anexas?

Quizás a los vecinos de Santo Domingo Este les interese conocer que en esa cuenta están los fondos destinados a la construcción y mejora de obras de carácter comunal para la urbanización y embellecimiento que contribuyan al ornato de la ciudad como: parques, plazas y jardines, plantaciones y mantenimiento de áreas verdes, construcción y mantenimiento de instalaciones deportivas, parques infantiles.

Esto significa que, si Jiménez logra convencer a los regidores para que le hagan esa transferencia en la sesión del Concejo convocada para este lunes, el municipio tendrá 116.4 millones de pesos menos con los que resolver problemas de de ornato, plarques plazas, jardines, plantaciones y mantenimiento de áreas verdes y mantenimiento a las canchas y parques infantiles.

En ese aspecto, los servicios serán mucho más deficientes de lo que son en la actualidad, todo gracias a la deficiente gerencia del alcalde que quiere usar esos fondos para completar lo que le falta en el capitulo de nómina.

Adios al drenaje y control de las inundaciones

En su desesperación, y temeroso de que los empleados del Ayuntamiento se le rebelen, Jiménez también ha optado por afectar a todo el municipio al pretender usar al menos 56.5 millones de pesos de la cuenta de Obras Hidráulicas.

Para los recién llegados, vamos a decirles que en esta cuenta está el dinero destinado a obras para alcantarillado drenajes; control de inundaciones, manejo de aguas sanitarias, de canalización de cañadas, ríos o quebradas, o cualquiera otra obra destinada a la defensa de poblaciones.

Golpe a la iluminación pública

Como si no fuera gran cosa, mientras la criminalidad y la delincuencia van en aumento en República Dominicana, el alcalde Jiménez quiere quitarle unos 10.9 millones de pesos al capitulo de Obras de Energía, que contempla las obras destinadas a garantizar la iluminación pública.

Manuel… ¿Qué es lo que le está pasando por su cabecita?

Algo parece que no anda bien en la cabeza del alcalde Manuel Jiménez, quien encuentra fondos suficientes para organizar espectáculos artísticos, pero pretende destruir el presupuesto con transferencias multimillonarias que afectarían los servicios e inversiones en el municipio.

A lo mejor él cree que es el Ministro de Cultura, no el alcalde del municipio SDE que, a todas luces, no solo es grande, sino que le ha quedado grande al cantautor y ex diputado que se empeñaba en ser elcalde.

El 24 de abril pasado, Jiménez le dijo al municipio en su discurso de rendición de cuentas que su administración había logrado aumentar de manera sustancial los ingresos mediante el cobro de arbitrios.

Incluso, hasta pidió un sonoro aplauso para el funcionario a cargo de cobrar esos arbitrios.

Antes, también le dijo al municipio que había elaborado un presupuesto realista y equilibrado.

Sin embargo, ahora se destapa diciéndole a los regidores que no tiene dinero para pagar los sueldos de los empleados de octubre, noviembre y diciembre y que, en ese sentido, quiere que le ayuden a «descuartizar» el presupuesto municipal transfiriendo 300 millones de pesos de los capitulos arriba mencionados para pagar los sueldos de los empleados en este trimestre y cumplir con el pago de la TSS y el Seguro médico complementario.

También, anteriormente le habían aprobado transferir unos 100 millones de pesos para la compra de camiones.

A todas luces, el alcalde Manuel Jiménez va dando tumbos y no parece tener claro, o carecer de capacidad para ser el gerente del municipio Santo Domingo Este.

Ahora, según ha conocido Ciudad Oriental en fuentes del Ayuntamiento, el síndico está presionando a los regidores para que se sumen a su iniciativa.

Como es posible que algunos de esos concejales se sumen a su proyecto, en una próxima entrega vamos a recordarle por cuales motivos fue condenado a ocho años de prisión el ex alcalde de San Cristobal Raúl Mondesí; a seis años de cárcel el ex contralor municipal Pedro Cordero y a siete años de prisión el ex tesorero José Antonio Ferreira.

¿Leyeron bien regidores del ASDE?

¿Entendieron Gelson Antigua y Pascual Disla?

Una consecuencia negativa de la actuación errática de Jiménez es que, con forma, perjudica severamente al Partido Revolucionario Moderno, organización en la que se apoyó para ganar el puesto.

Sin embargo, es conocido que el síndico, tan pronto ganó las elecciones, le dio la espalda al PRM.