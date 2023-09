Manuel Jiménez ha sido un fiasco, es incoherente, se quemó en todas las materias, ­ ¿Y ahora corrupción?

Por Jacobo Colon

He sido contrario a Manuel Jiménez desde que este era miembro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y diputado en el Congreso Nacional debido a que apoyaba a su adversario de ese tiempo, diputado José Cabrera, luego cuando quiso ser alcalde quien suscribe estaba al lado de Juan de los Santos.

A pesar de adversarlo reconocía que estaba frente a un hombre honesto, sicorrigido en la defensa de sus ideas, denunciaba a todo el que entendía que se robaba el erario público.

Luego de ser alcalde desde el año 2020 he escrito varios artículos denunciando cuestiones de inoperatividad en el Ayuntamiento, mala gerencia, descuido hacia el municipio, malas decisiones, ¡pero nada que ver con corrupción!

Pero como dice la famosa canción interpretada por Rubén Blade, Pedro Navaja, “La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, hay dios”

Una cita bíblica encaja a la perfección con lo que deduzco ahora, “El oro se prueba en el fuego” hablar de honestidad cuando no se ha administrado más de 200,000 pesos es fácil, denunciar actos de corrupción mientras se está en la oposición se hace con mucha elocuencia y don de convencimiento.

Ahora no creo lo mismo que hace 3 años, siento una profunda decepción, a pesar de no ser de su entorno cercano lo respetábamos y considerábamos una persona honorable.

La comunicación enviada por el presidente del Consejo de Regidores del Ayuntamiento Santo Domingo Este señor José Ramón Jiménez al alcalde Manuel Jiménez ha debido tener una respuesta contundente de quien se precia ser honesto, ya ha transcurrido tiempo suficiente y el alcalde ha hecho mutis, silencio sepulcral, se ha mordido la lengua, se ha callado, no ha dicho nada estando su moral en tela de juicio.

¡ES UNA ACUSACIÓN MUY SERIA DE CORRUPCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE!

Si solo el 25% de lo que en esta comunicación se denuncia es cierto, estaríamos frente a actos de corrupción de envergadura que deberían motivar la intervención de la honorable Procuradora General de la Republica, Mirian German Brito.

En los 9 puntos planteados por la comunicación responsable del señor José Ramón Jiménez hay serias denuncias de corrupción, negligencia, confabulación, fallas administrativas, deficiencia gerencial, etc, etc, etc.

Confieso que no esperaba el silencio sepulcral de alguien que se ha vendido al municipio como una persona muy honrada.

¿Se puede ser honesto y permitir que sucedan todas estas violaciones a la ley? Creemos que no, la honestidad no debe ser un bien personal, debe abarcar a todos tus íntimos colaboradores.

¿Qué ha denunciado el presidente del Concejo Municipal del Ayuntamiento Santo Domingo Este, señor José Ramón Jiménez que merece una investigación de la Procuraduría General de la República?

1-Pagos a empresas que están dando servicio al ayuntamiento sin poseer un contrato firmado, (caso Bratique)

2-Pago de un acuerdo interinstitucional de 2 millones de pesos sin ser aprobado por el Consejo de Regidores.

3-Pagos por servicios prestados a 45 empleados fuera de nómina y sin estar presupuestados.

4-Violación a la ley de compras y contrataciones 340-06 al reconocer deudas a varias empresas sin la existencia de contrato que lo avale. (Esto se presta a corrupción de todo tipo)

5-Pagos de servicios notariales por montos superiores a los establecidos en la ley, (Una persona me confiaba que un contrato cuyo monto envuelto era de 40,000 pesos, su motorización costó 20,000 pesos, algo insólito, inaudito, impensable y un acto de corrupción que debe ser respondido o en su defecto investigado por las autoridades judiciales.

6- ¡Pagos de facturas por servicios de recogidas de residuos sólidos con pesajes abultados! Y el denunciante pone ejemplos, caso Xenakis.

7-Pago por servicio de levantamiento de información, sin el informe justificativo del mismo (Caso Gallup Dominicana)

8-Pago por compras de bonos por RD$4,845,000 en bonos con todos los documentos en copias. Uffffff

9- Pago de cubicación por la suma de RD$6,187,530.12 con diferencias en las cantidades reportadas en perjuicio del Ayuntamiento, (Caso Cementerio)

¡Corrupción al más alto nivel!

Con estos datos plasmados en la comunicación citada, si otro fuera el Alcalde, Manuel Jiménez hiciera vigilia, huelga de hambre o protestas con pancartas frente al palacio municipal exigiendo la renuncia del alcalde, pero ahora él es el Alcalde y ni siquiera le explica al municipio sobre la veracidad de tan grave denuncia.

Esta sola denuncia debe dar lugar a la renuncia de todos los funcionarios del ayuntamiento, incluyendo al actual Alcalde.

En un país donde se respeten las leyes y existe conciencia ciudadana ya ese ayuntamiento ha debido ser intervenido.

Manuel Jiménez conminó a Juan de los Santos a rendir cuentas en diferentes ocasiones, realizó varias denuncias en contra del alcalde Alfredo Martínez, pero hoy guarda silencio frente a acusaciones serias y con indicios convincentes de corrupción realizadas por un compañero de su propio partido.

Manuel Jiménez nos enseñó a denunciar la corrupción cuando estaba en la oposición, a pedir la intervención del Ministerio Público, en ninguna de sus denuncias existían tantas evidencias como las que hoy lo señalan, él debería ser el primero en solicitar que se le investigue.

Pero guarda silencio de lo que tantas veces denunció.

Exigimos una explicación frente a estas graves acusaciones.

Pedimos la intervención de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA)