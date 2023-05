Manuel Jiménez ha sido un fiasco

Por Jacobo Colon

La palabra utilizada por un munícipe que durante décadas fue amigo y seguidor de Manuel Jiménez ante una pregunta de quien suscribe sobre su gestión fue, “un fiasco”

Quedé sorprendido con su respuesta no porque tenga dudas del “Fiasco” que realiza Manuel Jiménez, sino porque quien esa palabra pronunciaba fue durante décadas un defensor a ultranza de la figura del actual alcalde.

Para entender de manera precisa lo que expresaba el compañero sobre el actual alcalde recurrí al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, solo así podría entender de manera clara lo que quiso expresar ese ex partidario del alcalde.

Fiasco, “fracaso, decepción, desengaño o resultado adverso en una cosa que se esperaba que sucediese bien”

Creo que no existe una definición más exacta para describir estos años de administración municipal.

¿Por qué ha sido un fracaso Manuel Jiménez?

Para los munícipes ha fracasado porque se esperaba prosperidad, organización y limpieza en el municipio más grande del país; pero ha sido todo lo contrario, servicios que funcionaban con normalidad se convirtieron en el dolor de cabeza de todos los munícipes.

Tres años de insalubridad, suciedad, desorden y falta de planificación fue lo que vivimos desde la llegada de esta administración municipal,

¡Tres años de excusas!

Que los camiones, que los contratos amañados, que la educación de los munícipes, que las deudas, que los empleados, que me están tirando basura, que el vertedero, que la pandemia, etc, etc, etc.

¡Padecen de excusitis aguda!

Mientras los habitantes de este municipio nos ahogamos en la pocilga en que se convirtió Santo Domingo Este tenemos 3 años escuchando las mismas justificaciones, buscando culpables donde quiera que se puedan encontrar.

Podríamos decir con propiedad y vivencias que esta es la gestión de los pretextos.

Una manera cobarde de justificar la inoperancia, falta de gerencia y la incapacidad para aceptar orientaciones.

Definitivamente estamos convencidos que más del 80% de los que habitamos este municipio digno de mejor suerte, tenemos la convicción de que esta administración ha fracasado.

Cuando el ex amigo de Manuel Jiménez nos expresó que su gestión había sido un fiasco sus palabras evocaban a alguien que se sentía decepcionado.

Y justamente decepción es lo que sentimos hacia esta administración y de Manuel Jiménez a nivel personal.

En el proceso electoral pasado lo adversamos, pero sus más enconados adversarios reconocían en él muchas condiciones y a pesar de no apoyarlo en el proceso electoral entendíamos que lo haría bien.

Somos muchos los decepcionados por tan mala administración, y es que sacaría menos de 10 en cada una de las funciones atribuidas por la ley municipal.

Ha sido un verdadero fiasco y una gran decepción.

No existe un solo mandato establecido en la ley municipal 176-07 que mínimamente podamos decir que lo está haciendo bien, a esas atribuciones legales vamos a referirnos en una próxima entrega.

Definitivamente esta administración ha sido un fiasco, sufre de excusitis aguda y ha decepcionado a todo un Municipio.