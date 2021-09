Manuel Jiménez “se acoñó”; cree que está en campaña y no hizo a tiempo lo que tenía que hacer; después culpará a los regidores por su falta de gerencia

Por Robert Vargas

El síndico Manuel Jiménez ha vuelto a dejar para último momento una serie de diligencias que debió realizar bastante tiempo antes y, si fracasa en su proyecto, como es posible que suceda, entonces volverá a asumir el expediente de acusar a los regidores de impedirles avanzar en su gestión.

Jiménez estaba consciente de lo que provocó cuando decidió rescindir el contrato de recogida de basura con una compañía privada y disponerse a asumir él la limpieza de las circunscripciones 2 y 3.

Sin embargo, la basura desbordó el municipio por lo que, hace dos meses, el gobierno debió correr en su auxilio para eliminar miles de toneladas de basura de las calles, sobre todo de la amplia circunscripción 3 de Santo Domingo Este.

Él estaba consciente de que esa ayuda urgente del gobierno no sería para siempre pero, como dicen en mi campo, “se acoñó” (se quedó en la zona de confort), y no se preparó a tiempo asumir a plenitud su compromiso de mantener limpia la ciudad.

La ayuda del gobierno

Mientras la Liga Municipal Dominicana, la Federación Dominicana de Municipios, la Mancomunidad del Gran SD y el ministerio de Programas Especiales de la Presidencia asumió con vigor la recogida de la basura para evitar males peores, Jiménez se pasó el tiempo hablando de “la mafia de la basura”, sin prepararse para cuando esas instituciones se marcharan de SDE.

Pues, fíjense que este día 30 de septiembre, las instituciones arriba mencionadas se marchan de SDE y entregarán formalmente a Jiménez las áreas que se comprometieron a limpiar de basura.

Por tanto, sería obligatorio suponer que mañana, día 1 de octubre, Jiménez asuma la recogida de la basura para evitar que se vuelva a ver montañas de desperdicios en las calles.

Para esste jueves, Jiménez debería tener listos la maquinaria pesada y el personal que se ocuparía de la recogida de basura, sea con camiones propios del ASDE (que no los tiene), rentados o, simplemente por una empresa que ganara alguna licitación.

Pero, y aquí es que la puerca retuerce el rabo, oficialmente no se conoce que la Alcaldía contratara o comprara camiones, ni que tampoco hiciera una licitación para contratar los servicios de alguna empresa privada.

Se trata de muchos millones de pesos envuelto en ese servicio, por lo que no se puede contratar el servicio de grado a grado, sino que debe cumplirse con todos los requisitos de ley y, hasta el momento de redactar esta nota, (9:33 AM del 30 de septiembre del 2021) Manuel Jiménez no ha subido al portal de contrataciones públicas ninguna licitación para el alquiler de camiones, contratación de una empresa privada o compra de camiones.

Nada de esto está en el portal, como se presume debería haber hecho hace tiempo puesto que los procesos de compras y contrataciones tienen sus normas.

Al contrario, ahora es cuando Jiménez le está solicitando a los regidores que le aprueben una transferencia presupuestaria por 300 millones de pesos.

Hizo su solicitud con un papelito que envió antes de ayer al Presidente del Concejo de Regidores sin mostrar ningún sustento.

Y sucede que la próxima sesión del Concejo será, posiblemente, la próxima semana, cuando el tema será colocado en agenda.

Por tratarse de una suma considerable, el presidente del Concejo deberá enviar el tema a una comisión de estudios, sin tener a mano ningún documento que, previamente, le aportara el síndico.

Improvisación

Así las cosas, las apariencias sugieren que Manuel Jiménez sigue inmerso en el camino de la improvisación y, si la población lo critica y le exige soluciones, entonces culparía a los regidores de un supuesto e inexistente bloqueo.

Ya hizo algo parecido a principio de año pretendiendo hundir en el desprestigio al conjunto de los concejales, a quienes tachó de ser unos supuestos “vagos” todo con la intención de desviar la atención para que la gente no se de cuenta de que parece carecer de capacidad gerencial.

Las apariencias sugieren que, sino se produce una solución imprevista, en poco tiempo los vecinos de SDE verán cosas que no les gustaria ver, todo gracias la improvisación del excelente compositor devenido en alcalde de una de las ciudadades más grandes de SDE.