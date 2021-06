Manuel Jiménez se canta y se llora; un día dice una cosa y después afirma otra muy distinta del mismo tema + Vídeo+ Audio

Por Robert Vargas

En medio de la crisis de gestión que afronta el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, el alcalde Manuel Jiménez ha tenido que salir directamente a defender su mandato ante los medios de comunicación y, quien lo escucha, parece que debe estar alerta porque él da la impresión de que “se canta y se llora”.

A Jiménez, quien tiene 14 meses en el cargo de alcalde construyendo la Ciudad Justa y Creativa que prometió en su campaña electoral de seis años (primero en el PLD y luego en el Frente Amplio y el PRM), es necesario prestarle mucha atención para poder entenderlo.

Por ejemplo, el 24 de abril de este año 2021, en ocasión de su rendición de cuentas ante el Concejo de Regidores, Jiménez se desbordó en elogios a su equipo recaudador de arbitrios y habló con orgullo sobre la forma en que había logrado aumentar los ingresos fiscales del ASDE.

Hasta tuvo el “atrevimiento” de hacer algún tipo de comparación con la República Popular China, único país que tuvo crecimiento en sus finanzas en medio de la pandemia.

La parte que más le gustó a él ese día fue cuando la mayoría de los asistentes al acto lo aplaudieron al revelar él que había logrado aumentar los cobros de arbitrios de en 100% pasando de 13 millones de pesos mensuales a 26 millones de pesos cada 30 días.

Jiménez pintó un panorama primoroso el día 24 de abril.

-“A pesar de todos los pesares, del Covid y de la crisis, nosotros hemos mejorado las recaudaciones, y de qué manera; en un 100%. Felicito a ese equipo (recaudador de arbitrios)”, dijo el alcalde tras lo cual llegaron sonoros aplausos.

Para Jiménez, lo que estaba ocurriendo bajo su mandato y en medio de la pandemia es “como una revolución”.

-“Estamos hablando de que en el peor año, en el año deprimido, solo un país en el mundo ha registrado crecimiento: se llama China comunista; todos los demás, no crecieron. A los que mejor les fue después de China se quedaron en cero. Es decir, no crecieron, no subieron, pero todos los demás bajaron”, dijo el alcalde.

Fue entonces cuando se congratuló a él mismo y a su equipo porque lograron subir las recaudaciones en 100% en medio de la crisis.

En ese momento, Manuel Jiménez estaba cantando y obteniendo aplausos.

Sin embargo, en una entrevista concedida este jueves al programa “El Gobierno de la Mañana”, que transmite la emisora Z101, Jiménez cambió el tono. Esto ocurrió apenas dos meses después.

Allí le dijo a los entrevistadores, en tono sombrío que:

–“La coyuntura actual es compleja, hay menos capacidad de pago de las empresas que pagan sus impuestos; hay empresas que han cerrado. Es decir, se complica todo con el tema de la pandemia, sabemos que eso crea un conjunto de limitaciones para todo”.

Lo dijo para explicar por qué dejó sin recursos financieros a su Dirección de Comunicaciones y a otras direcciones.

En esta ocasión daba la impresión de que estaba llorando por su incapacidad de afrontar los reclamos que le hace la Ciudad de soluciones a sus problemas.

No está claro cómo es que la situación de SDE cambió tanto desde el 24 de abril de este año al 17 de junio.

Lo que no le dijo Manuel Jiménez a sus entrevistadores es que sus limitaciones económicas para resolver problemas de la Ciudad pueden estar relacionadas con el hecho de que la nómina del ASDE él la ha disparado por encima del 42% del presupuesto municipal, según ha revelado la Vice alcaldesa Angela Henríquez.

¿A cuál de los dos Manuel Jiménez creer? ¿Al que dibujó el 24 de abril un panorama promisorio o al quejumbroso del 17 de junio?

Escoja Usted el que más le agrade.

