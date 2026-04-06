Margarita Cedeño resalta integridad y valentía del periodismo en su día

Por Cinthia Polanco

La ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, destacó la importancia de la integridad, la valentía y la ética como pilares fundamentales del ejercicio periodístico.

A propósito del Día Nacional del Periodista, celebrado este domingo 5 de abril, Cedeño felicitó a los profesionales de la comunicación que desempeñan su labor con compromiso y apego a la verdad.

“Felicito en especial a quienes ejercen esta profesión con integridad, valentía y un compromiso inquebrantable con la verdad”, expresó a través de sus redes sociales.

La también integrante del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana dedicó un mensaje especial a los comunicadores que informan con honestidad, investigan con rigor y asumen la ética como su principal guía.

“Gracias por dignificar este oficio y por ser un referente para las nuevas generaciones”, manifestó.

El Día Nacional del Periodista se conmemora cada 5 de abril en República Dominicana, en reconocimiento a la labor de quienes ejercen esta profesión y su aporte al fortalecimiento de la democracia.