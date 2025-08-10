Fuente Externa

El dirigente sindical y abogado Mario Díaz exhortó al alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, a emitir una disposición municipal para que el registro de motocicletas en ese municipio se realice de manera gratuita y bajo la coordinación y supervisión del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), a partir del próximo lunes.

Díaz señaló que el Ayuntamiento de Santo Domingo Este debe presentar a la población un informe detallado sobre el monto de los arbitrios que hasta ahora han sido cobrados por este concepto, indicando en qué se han invertido dichos recursos.

“Desde el inicio de la aplicación de esa medida manifestamos nuestra oposición, y hoy vemos que ese rechazo se ha convertido en un sentimiento generalizado entre los munícipes de Santo Domingo Este”, expresó el dirigente sindical.

Mario Díaz recordó que la gestión municipal debe actuar en armonía con las disposiciones y competencias de los organismos nacionales de tránsito, evitando cargas económicas innecesarias para los ciudadanos y fortaleciendo la transparencia en el manejo de los fondos públicos.