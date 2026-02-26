Fuente Externa

SANTO DOMINGO.– Con el propósito de seguir agilizando, fortaleciendo y eficientizando el suministro de agua potable en el Gran Santo Domingo, el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), ingeniero Fellito Subervi, sorteó 28 obras que optimizarán el servicio de agua potable en igual número de sectores, con una inversión de 289 millones 984 mil pesos.

El funcionario explicó que se trata de 28 construcciones y electrificación de pozos en el Distrito Nacional y los municipios Oeste y Norte de la provincia Santo Domingo, seis de ellas valoradas en 10 millones 467 mil pesos y las restantes 22 en 10 millones 326 mil pesos., obras que serán ejecutadas por ingenieros y pequeñas empresas del Gran Santo Domingo.

Sectores beneficiados con más agua

El ingeniero Fellito Subervi dijo que entre los sectores beneficiados están Gualey, Simón Bolívar, 24 de abril, Las Cañitas, Mejoramiento Social, Villa Agrícolas, Capotillo, Villa María, La Agustina, Barrio La Cementara, Arroyo Hondo Il y III, Cristo Rey y Los Girasoles en el Distrito Nacional. Además, en El Café de Herrera, Mirador del Oeste, Isabel Aguiar, Las Ruinas de Engomhe, Urbanización el Olimpo, en Santo Domingo Oeste; y Los Trinitarios en Villa Mella, entre otros.

El director de la CAASD dijo que las obras están destinadas a beneficiar esas comunidades en un tiempo record, ya que cada obra estará a responsabilidad de un solo ingeniero que deberá entregar la misma en el tiempo establecido.

El ingeniero Suberví explicó que anteriormente, cuando se hacían licitaciones por un lote de esa cantidad la ganaba un solo ingeniero y éste se demorada en la entrega ya que empezaba la construcción de una obra luego de terminar la otra.

El sorteo de la construcción y electrificación de los referidos pozos estuvo supervisado por personalidades de diversas instituciones ligadas a la transparencia, entre ellas la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCC), el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), y notarios públicos autorizados.