Más de 600 palestinos han muerto en Gaza por ataques israelíes desde el alto al fuego

Israel ha asesinado a más de 600 palestinos desde la entrada en vigor del alto al fuego en el territorio palestino de la Franja de Gaza, poniendo en evidencia las múltiples violaciones al cese de hostilidades por parte de las fuerzas israelíes informa Telesur tv

«Número total de víctimas que llegaron a los hospitales de la Franja de Gaza (…) 10 nuevos mártires y 9 heridos«, detalló este domingo el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza en un comunicado, en el que eleva a 601 los fallecidos y a 1.607 los heridos durante al alto el fuego.

Además informaron que el Ejército israelí mató a diez palestinos en dos ataques separados en el norte y sur del territorio palestino de Gaza.

Un ataque israelí con drones contra un grupo de personas y una tienda de campaña en el oeste del campo de refugiados de Jabaliya dejó cuatro muertos, de acuerdo con una fuente del Hospital Shifa.

En otro ataque con drones, un total de seis personas más murieron en la zona de Al Mawasi de Khan Younis, en el sur de Gaza.

Pese al alto al fuego, Israel bombardea y ataca a palestinos que se acercan a las tropas israelíes en la línea amarilla; la demarcación no explícita en la que siguen apostadas y desde donde aún controlan militarmente más de la mitad del territorio palestino.

Al menos 72.060 palestinos han muerto, entre ellos más de 20.000 niños, según del Ministerio de Sanidad, desde el inicio de la operación militar israelí en 2023, sobre la que existe cierto consenso internacional de que albergó «actos de genocidio» contra los palestinos