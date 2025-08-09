Por Paola Suazo

Santo Domingo, R.D., agosto 2025.– La iglesia Adoradores del Reino y la Fundación Mercy celebrarán la onceava edición del “Campamento Jesús Rey”, que reunirá a más de dos mil niños de sectores vulnerables del país, quienes disfrutarán de un día lleno de diversión, enseñanzas de la palabra de Dios y entrega de útiles escolares.

Este evento gratuito, que este año se celebra bajo el lema “Niños que brillan”, se llevará a cabo este sábado 9 de agosto, en la Parada de la Cultura en Santo Domingo Este. Una iniciativa de la pastora Xiomari Veloz, quien tiene 11 años organizando este encuentro con el objetivo de impactar positivamente a cientos de niños de entre cinco y doce años.

Veloz resaltó la importancia de brindar apoyo a niños y niñas de familias con recursos limitados: “sabemos lo difícil que puede ser para muchos padres costear los útiles escolares de sus hijos. Por eso, esta entrega representa una gran ayuda para ellos y asegura que los niños puedan comenzar el año escolar con todo lo necesario”, expresó.

Durante el “Campamento Jesús Rey” se desarrollará una variada agenda, diseñada para que todos los pequeños participantes vivan una experiencia inolvidable y fortalezcan su relación con Dios.

Entre las actividades programadas, los asistentes podrán disfrutar de presentaciones de artistas de diversos géneros musicales, espectáculos de payasos, competencias deportivas al aire libre, danzas, obras de teatro, juegos de mesa, concursos y momentos especiales de adoración, además de otras sorpresas.

El evento cuenta con el apoyo de unos 500 voluntarios quienes, junto a la pastora Xiomari Veloz, trabajarán para ofrecer a los niños un día lleno de alegría, actividades recreativas y, sobre todo, enseñanzas basadas en la Palabra de Dios.

Participarán niños de 34 sectores, entre ellos El Tamarindo, Villa Faro, Los Mina Viejo, Villa Mella, Valiente, El Dique, Ciudad Juan Bosch, Maquiteria, 25 de Febrero, Cancino, Nuevo Amanecer, Los Frailes I, Villa Duarte, Brisa del Este, Guachupita, Las Lilas, y otros barrios del Gran Santo Domingo y diversas provincias.