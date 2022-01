Max Puig: «La construcción de Punta Catalina fue un grave error

Fuente externa

El doctor Max Puig, político y funcionario público reveló que el daño en términos de contaminación que generaría la planta Punta Catalina seria catastrófico por lo que dijo fue un error muy grave la construcción de dicha Central Termoeléctrica. » A parte de que fue un error construirla de carbón, en la misma hubo hechos dolosos; sobre precio e incumplimiento»; aseguró el funcionario quien es el Vicepresidente Ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio –CNCCMDL-. Puig, fundador del Partido de la Liberacion Dominicana PLD y ex senador de la República por dicha organización politica, recordó que el gobierno dominicano no ha recibido oficialmente a Punta Catalina. » Aunque han colocado un administrador en la misma; el gobierno dominicano no ha recibido oficialmente esa planta debido a que hay una litis con las empresas constructoras» externó al tiempo de señalar que las consteuctoras se comprometieron con determinados resultados y el gobierno no se ha dado por satisfecho.

En entrvistado exclusiva para el programa Sin Medias Tintas que se transmite los sábados a las 2:00 de la tarde por Catorce TV, bajo la conducción de Ramón Baldeyaque y César Sánchez; Max Puig dijo que hay que ver como se resuelve la generación de gases que emitirá dicha planta de carbón, aunque manifestó que no es sencillo.

Sobre el cambio climatico»El clima cambia como efecto de la acción de los seres humanos» apuntó por lo que según dijo lo que hay que cambiar es la forma de producción de manera tal que no se generen los gases que alteran la naturaleza» sostuvo el politico quien es fundador del Partido Alianza por la Democracia PAD organización de la que fue candidato presidencial en el 2012. Puig indicó que hay que empezar por modificar la generación de energía ya que, según dijo el 62 por ciento de los gases de efectos invernadero provienen de la generación electricidad y del transporte.

La politica en su vida.. Puig quien lleva alrededor de de cuatro décadas sirviendo a la administración pública, en clara referencia a su salida del PLD dijo que «En ocasiones hay que ser desleal a su partido para ser leal a sus ideas». El profesional del derecho con doctorados en Derecho Público y en Ciencias Políticas, fue Ministro de Trabajo de 2008 a 2011; Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de 2004 a 2007; Secretario de Estado y Ordenador Nacional de los Fondos Europeos de Desarrollo en el periodo 1996-2000.

Sobre Juan Bosch Afirmó que el líder morado y fundador del PLD está por encima de la política criolla. «Yo puedo decir que Juan Bosch fue el dominicano más noble del siglo XX». No obstante observó que podrán discutirlo, pero Bosch será un referente ético para siempre; mientras exista la República Dominicana. «Yo que fui parte de la construcción del PLD ayudé y estuve al lado de Juan Juan Bosch en la construcción del partido e hice lo que tenía que hacer; pero entiendo que el PLD se apartó de los lineamientos que éticos que Bosch trazó.