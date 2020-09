Médicos y Comunitarios de Nueva Jerusalén en SDE protestan en rechazo confirmación del director Joel Lluberes

COVID-19 República Dominicana Confirmados: +280 Nuevos 111,666 Fallecidos: +3 Nuevos 2,098 Recuperados: 86,422 Activos: 23,146

Fuente externa

Médicos y comunitarios del residencial Nueva Jerusalén en Santo Domingo Este protestaron esta mañana en rechazo de la confirmación del director del Centro de Diagnóstico Fe y Esperanza ubicado en la avenida Hípica.

Con pancartas en la mano pedían la destitución del director Joel Lluberes a quienes acusan de maltratar a los médicos y el personal de salud que allí labora.

Enrique Amor Paulino presidente de la Junta de Vecinos Nueva Jerusalén afirmó que la comunidad no descansará hasta que destituyan al actual director Joel Lluberes.

“Joel Lluberes no es médico ni enfermero y no puede seguir tratando a la comunidad con maltratos” afirmó Enrique Amor.

En tanto la doctora Edicta Taveras afirmó que Que la comunidad anhela tener a un médico dirigiendo el centro de salud y no a una persona que tenga compromisos que no son los del bienestar de la comunidad lo que representa que no se le pueda brindar servicio de calidad a los paciente.

Los representantes de diversas juntas de vecinos hicieron un llamado al presidente de la República Luis Abinader, al ministro de salud Plutarco Arias y al director del servicio Nacional de salud el doctor Mario Lama, para que tome cartas en el asunto afirmaron que se mantendrán en pie de lucha hasta tanto no designen a un médico en dicho centro