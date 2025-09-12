Medios revelan la identidad del presunto asesino de Charlie Kirk

RT

El New York Post reveló este viernes el nombre del presunto sospechoso de asesinar al activista conservador Charlie Kirk. Aparentemente, se trata de un joven de 22 años, originario de Utah.

Según ese medio, que consultó a fuentes locales, el responsable del disparo mortal sería Tyler Robinson. Según The New York Times, fue arrestado en la ciudad de St. George, a unos 400 kilómetros de la Universidad del Valle de Utah donde habría cometido el crimen.

Dos fuentes de CNN informaron que el hombre detenido confesó a su padre que él era el autor de los disparos. Posteriormente, su padre se lo comunicó a las autoridades y dijo que había retenido a su hijo hasta que pudiera ser detenido formalmente.

Previamente, el presidente de EE. UU., Donald Trump, también afirmó que su captura fue posible gracias a la colaboración de personas cercanas al individuo. «El padre convenció al hijo» para que se entregara, señaló.

Una bala impactó en el cuello de Kirk cuando estaba en una sesión de preguntas y respuestas con estudiantes. El activista fue ingresado en un hospital, donde poco después se confirmó su muerte.

El atacante disparó desde el techo de un edificio cercano, de acuerdo con la Policía, que sugiere que se trató de «un ataque dirigido».

El asesinato del activista marca un momento «oscuro» para EE.UU., manifestó el mandatario del país, Donald Trump, destacando el aporte del comentarista en política. En su discurso para recordarlo, Trump declaró que Kirk fue «un patriota que dedicó su vida a la causa del debate abierto y al país que tanto amaba». «Luchó por la libertad, la democracia, la justicia y el pueblo estadounidense. Es un mártir de la verdad y la libertad», expresó.