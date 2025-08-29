MEP llama a padres, madres y tutores de alumnos a colaborar en el nuevo año escolar 2025-2026

Fuente externa

El Coordinador Nacional del Movimiento Electoral Peñagomista (MEP) Rafael Fiquito Vásquez, saludó la correcta política del presidente Luis Abinader en lo referente al inicio del año escolar 2025-2026 en la educación pública facilitando todos los soportes necesarios a los 2.6 millones de alumnos en nuestro país.

Fiquito Vásquez dijo que «el presidente Abinader y el Ministro de Educación Luis Miguel De Camps, han creado un precedente histórico con la entrega del bono «Arranca a Mil», que busca ayudar a un millón cuatrocientos mil estudiantes de novecientas cincuenta mil familias.

El Corrdinador del MEP señaló que la familia dominicana cada día adquiere más conciencia de su responsabilidad con los alumnos y una muestra lo es el inicio del año escolar 2025-2026 que contó con una significativa asistencia a las aulas y un apoyo del INABIE con las entregas de un millón de Kits Escolares.

El máximo dirigente del Movimiento Peñagomista Fiquito Vásquez, también señaló que » el Ministerio de Educación ha cumplido con los estudiantes de la educación pública con la entrega de uniformes escolares, mochilas, los libros, cuadernos y lápices, lo que ayuda a extender más el salario en los hogares de los alumnos».

Fiquito Vásquez dijo que » la educación es responsabilidad de todos y que la misma inicia en el hogar en familia y se refuerza en las escuelas, por lo cual llama a los padres, madres u tutores a asumir con amor ese papel y cumplir con la vigilancia de los alumnos en el proceso de estudios.

El máximo representante del Movimiento Electoral Peñagomista concluyó diciendo que debe existir un esfuerzo de colaboración de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), en la línea de que las demandas reivindicativas de ese gremio, no afecte la docencia de los alumnos.