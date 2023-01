Mérido Torres juramenta poderosa estructura que lo llevara a ganar convención del PRM y la alcaldía de SDE

Fuente externa

Santo Domingo Este,- El aspirante a alcalde por el municipio Santo Domingo Este, Mérido Torres, juramentó una poderosa estructura política con el objetivo de ganar la convención interna del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y luego la alcaldía de ese municipio en el 2024.

El abogado y dirigente político del PRM sostuvo una reunión con los integrantes de su estructura política, a quienes les instruyó a trabajar por el fortalecimiento del partido en este municipio, haciendo obras de interés social en favor de todos los dominicanos.

“Este es un verdadero proyecto con todas las herramientas que se requieren para ganar, donde los compañeros puedan ver a su próximo alcalde y tengan la seguridad de que vamos a trabajar bien organizado y a demostrar que si puede”, precisó Torres.

Torres estableció además un calendario de trabajo en los diferentes comandos de campañas ubicados en las circunscripciones 1, 2 y 3 del municipio Santo Domingo Este, con el propósito de escuchar todas las propuestas para diseñar una buena gestión de gobierno.

La poderosa estructura política tiene bajo sus responsabilidades inscribir nuevos simpatizantes al PRM para aumentar el número de votantes, lo que permitirá continuar en el Gobierno y ganar la alcaldía.

“Ya salió quien tiene los números y el apoyo de la base del partido para ganar la convención y ser el candidato. Yo estoy construyendo la victoria de Luis Abinader para el 2024, el camino más corto para que Luis sea el presidente somos nosotros con la conformación de esta poderosa estructura integrada por hombres y mujeres del PRM”, dijo Torres.

El dirigente político del PRM aseguró que su proyecto “Mérido Torres Alcalde SDE 2024-2028” cuenta con el apoyo de las mujeres y juventud quienes estarán en la dirección municipal, asegurando que cuando sea alcalde habrá un municipio de lujo con la participación de todos los munícipes.

La gran estructura política está conformada por: Miguel Cruz, Director General de Operaciones; Otoniel Reyes, Director de Organización; Cecilio Disla, Director Ejecutivo de Organización; Rubén Céspedes, Director Financiero; Yosheni Montero, Directora Electoral; Lilian de los Santos, Director de Educación; Miriam Segarra, Directora de las Mujeres.

Además, Ana Hilda Nova, Directora Ejecutiva de las Mujeres; Derik Báez Torres, Director de la Juventud; Joaquín Díaz, Director de Asistencia Social; Víctor D´Oleo, Director Ejecutivo Asistencia Social; Wanda Sánchez, Directora de Comunicaciones; Darío de la Cruz, Director de Prensa, y Wagner Benítez, Director de Propaganda.

También conforman el equipo de trabajo Ana Tiburcio, Directora de Protocolo; Roberto Hernández, Director de Sector Externo; Julio Decamps, Director de Partidos Aliados; Leonardo Belén, Director de Transportación; Eduvigen Rosario, Directora de Gerentes de Recintos; Alfonsina Pérez, Directora del Frente Magisterial; Carlos Heredia, Director de los Abogados y Heriberto Regalado, Vicepresidente Comisión de Estrategia.

La estructura por circunscripción quedó conformada por José Rivas, Coordinador Circunscripción No.1; Paulino Feliz, Director de Organización Circunscripción. No 1; Pedro Ruiz, Director Electoral Circunscripción No 1 y Marcelina Hernández, Directora de la Mujer Circunscripción. No1.

José Sandoval, Coordinador Circunscripción No. 2; Ana Alcántara, Directora de la Mujer Circunscripción. No 2; Bernarda Aracena, Directora de la Mujer Circunscripción. No 3 y Frank Esteban, Director Financiero Circunscripción No 3.

En tanto las estructuras regionales la integran: Carlos Acevedo (Marranito), Coordinador General Región 1; Orlando Rosario, Coordinador Ejecutivo Región 1; Roberto Castro, Coordinador General Región 1-A; Soraida Caminero, Coordinadora Ejecutivo Región 1-A, Jesús Reyes, Director Electoral Región 1-A; Rosy Josefina Concepción, Directora de la Mujer Región 1-A; Eliezer Lovera, Coordinador General Región 1-B; Carolina Andújar, Coordinadora Ejecutivo Región 1-B.

Alejandro Méndez, Director de Organización Región 1-B; Sandra Moreta Román, Directora de la Mujer Región 1-B; Andrés de los Santos (Freddy), Coordinador General Región 1-C; Nino Sánchez, Coordinador General Región 2; María del Carmen Díaz, Directora de la Mujer Región 2; Teodoro Encarnación, Coordinador General Región 2-A; Fanny Santana, Directora de la Mujer Región 2-A.

Dionicio Peguero, Coordinador General Región 3-A; Alberto Matos, Coordinador General Región 3-B; Ramón Ortiz (Pizza Hot), Coordinador General Región 3-C; Bladimir Terrero, Coordinador General Región 3-E; Moisés Paredes Almánzar, Coordinador General Región 3-D y Damiana Genao, Directora de la Mujer Región 3-D.