México envía dos buques con ayuda humanitaria para Cuba

RT:-El Gobierno mexicano envió ayuda humanitaria a la población civil de Cuba a través de dos buques de la Armada de México que zarparon este domingo desde el puerto de Veracruz. Las embarcaciones de apoyo logístico Papaloapan e Isla Holbox transportan un total de 814 toneladas de víveres y artículos de primera necesidad destinados al pueblo cubano.

«El pueblo de México mantiene viva su tradición solidaria con los pueblos de América Latina y en particular con el pueblo de Cuba», señaló el Gobierno mexicano en un comunicado oficial. «Nuestro país siempre ha brindado ayuda a los pueblos hermanos que lo necesitan», agregó.

El buque Papaloapan transporta alrededor de 536 toneladas de alimentos y artículos básicos, entre ellos leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina, aceite vegetal y productos de higiene personal. Mientras que el buque Isla Holbox lleva poco más de 277 toneladas de leche en polvo.

Se espera que ambas embarcaciones arriben a su destino en aproximadamente cuatro días. Las autoridades informaron además que aún quedan más de 1.500 toneladas de leche en polvo y frijol pendientes de ser enviadas en futuros cargamentos.

Tensiones con Estados Unidos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló el viernes que la ayuda humanitaria se había acordado tras conversaciones con el embajador de Cuba en México y que consiste principalmente en alimentos y otros insumos solicitados por la isla; esto en medio de las crecientes presiones del mandatario de EE.UU., Donald Trump, en contra de la isla.

La mandataria también explicó que continúa el diálogo para evaluar la reanudación de los envíos de petróleo a Cuba, aunque advirtió que México busca evitar posibles sanciones por parte del Gobierno estadounidense. El tema ha generado intercambios públicos, luego de que Trump afirmara que solicitó suspender esos envíos, versión que fue rechazada por la presidenta mexicana.

En ese contexto, el director de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, indicó que una eventual reanudación dependerá de la disponibilidad de crudo, ya que la empresa estatal prevé reducir sus exportaciones durante este año.

Amenazas de Trump a Cuba

El 29 de enero, el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declara una «emergencia nacional» ante la supuesta «amenaza inusual y extraordinaria» que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región. El texto acusa al Gobierno cubano de alinearse con «numerosos países hostiles», de acoger a «grupos terroristas transnacionales» como Hamás y Hezbolá y de permitir el despliegue en la isla de «sofisticadas capacidades militares y de inteligencia» de Rusia y China.

Posteriormente, el inquilino de la Casa Blanca reconoció que su Administración mantiene contactos con La Habana e indicó que van a llegar a un acuerdo con Cuba, aunque calificó al país caribeño como «una nación en decadencia» que «ya no cuenta con Venezuela» para sostenerse.

A su vez, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó: «Esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales».

Mientras, Moscú expresó su «firme disposición a seguir prestando a Cuba el apoyo político y material necesario».

«Por la parte rusa se ha confirmado la posición de principio respecto a la inaceptabilidad de ejercer presión económica y militar sobre Cuba, incluyendo el bloqueo del suministro de energía a la isla, lo que podría provocar un grave deterioro de la situación económica y humanitaria en el país», señaló la Cancillería.