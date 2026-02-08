Por Jose Caceres

Zapopan, Jalisco (Prensa CBPC).— Con un bateo explosivo de 13 imparables, incluyendo un jonrón clave del dominicano Esteban Florial en la cuarta entrada para voltear el marcador, los Tomateros de Culiacán (México Verde) eliminaron este viernes a los Leones del Escogido al vencerlos 9-4 en la primera semifinal de la Serie del Caribe.

Fue la segunda derrota consecutiva que los Tomateros le propinaron a los Leones, luego de superarlos el jueves en la última jornada de la ronda regular. Con este triunfo, los Tomateros igualan la hazaña lograda por los Tigres del Licey en 2012, cuando avanzaron a la final tras finalizar segundos en su torneo local. Este sábado solo se disputará el partido de la gran final.

El triunfo fue para Anthonny Gose, mientras que Kenny Hernández cargó con la derrota.

Ahora, los Tomateros esperan al ganador de la segunda semifinal que se disputará esta noche entre los Cangrejeros de Santurce y los Charros de Jalisco, para protagonizar este sábado por la noche la Gran Serie Final, cuyo vencedor levantará la copa de campeón de la Serie del Caribe 2026.

Por los Tomateros de Culiacán abrió el derecho David Reyes, quien trabajó cuatro entradas y dos tercios, permitió cuatro hits y dos carreras, otorgó dos boletos y ponchó a dos. En relevo lanzaron Anthonny Gose, Norman Elenes, Sasagi Sánchez, Rafael Córdova y Guadalupe Chávez.

Por los Leones del Escogido inició el derecho Óscar de la Cruz, quien tuvo problemas de control y lanzó 3.1 entradas, permitió cuatro hits y tres carreras, concedió dos boletos y ponchó a tres. Fue relevado por Kenny Hernández, quien enfrentó a un solo bateador, Esteban Florial, y permitió un jonrón con dos corredores en base que puso arriba a los Tomateros 3-2. También lanzaron por los Leones Emailín Montilla, Alex Colomé, Jefry Yan, Deurys Carrasco y Jimmy Cordero.

Los Leones anotaron la primera carrera del encuentro en el segundo episodio, gracias a un doble de Franchy Cordero y un sencillo remolcador de Marcos Hernández, para tomar ventaja 1-0.

En el tercer inning, Gustavo Núñez recibió boleto, Erik González bateó para doble matanza 5-6-3, Sócrates Brito negoció boleto, se robó la segunda base y anotó tras un error del segunda base de los Tomateros en un rodado de Junior Lake, colocando el marcador 2-0.

En el cuarto episodio, tras dos outs, Víctor Mendoza conectó sencillo al jardín derecho y Luis Verdugo recibió boleto. El dirigente de los Leones sustituyó a De la Cruz por Kenny Hernández, quien permitió el cuadrangular de Florial que dio ventaja 3-2 a México Verde.

En el sexto, Yadier Drake abrió con hit; Joey Meneses fue forzado en segunda; Víctor Mendoza y Luis Verdugo ligaron sencillos productores; Florial volvió a embasarse y Alí Solís elevó de sacrificio para impulsar otra carrera. Carlos Sepúlveda cerró el episodio con rodado al campocorto.

Los Leones llenaron las bases en la parte baja del sexto, pero solo pudieron anotar una carrera tras boleto a Gustavo Núñez, antes de que Jonathan Guzmán dominara a Michael de la Cruz con rodado a tercera.

En el séptimo episodio, los Tomateros atacaron con fuerza al relevo dominicano y fabricaron cuatro carreras más para asegurar el triunfo. Los Leones anotaron su última carrera en el octavo inning, remolcada por Gustavo Núñez.