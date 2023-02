Miembros de la Policía Nacional realizan desalojo violento en Avenida Ecología SDE

Por: Yanely De La Cruz

Más de 100 familias fueron desalojadas este viernes en la Avenida Ecológica Santo Domingo Este, próximo a Ciudad Juan Bosch, por miembros de la Policía Nacional y un abogado aún no identificado.

Según declaran los desalojados, en la madrugada y sin previo aviso, la uniformada se presentó al lugar y sin mediar palabras, inició la destrucción de los hogares improvisados que se habían establecidos en el lugar.

“No somos animales, me dejaron sin nada. Yo estaba durmiendo con mis tres hijos, y me desperté cuando destruían mi casa conmigo adentro”, declaró Martina García, una de las desalojadas.

También narra otro ciudadano que el terreno ocupado es propiedad del Ministerio de Medio Ambiente y no de particulares.