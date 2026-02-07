Fuente Externa

SANTO DOMINGO.– En estrecha colaboración con la Policía Nacional y las fuerzas militares, agentes de interdicción de la Dirección General de Migración (DGM), detuvieron a 1,550 indocumentados durante operativos realizados este jueves 05 de febrero, siendo el Gran Santo Domingo, la demarcación con mayores intervenciones en sectores y arterias viales de Los Ríos en el Distrito Nacional, así como en Los Alcarrizos, La Victoria, Guerra y la Carretera Mella en Santo Domingo Este.

Sólo en la ciudad capital, se registraron 303 de 1,145 detenciones por parte de los agentes de la DGM en operativos diurnos y nocturnos, en los cuales los militares y agentes policiales realizaron allanamientos de apoyo. Esta cifra, representa el 26.4% de las acciones de la DGM, a la cual le sigue en orden numérico las provincias La Vega (Constanza) con 120 casos (10.5%) y Pedernales con 76 (6.6%).

También hubo detenciones en Azua/Peravia (73), San Juan de la Maguana (70), Mao/Santiago Rodríguez (62), Monte Cristi (60), Bahoruco (57), Santiago de los Caballeros (55), Elías Piña (51), Dajabón (Sabana Larga, Chacuey, Palo Blanco y La Aviación) (49), Independencia/Jimaní (Boca de Cachón/Tierra Nueva) con 42, La Altagracia/La Romana (39), Espaillat/Hermanas Mirabal (33), Barahona en Polo, Cachón, Cabral, Salinas y Saladillo (30) y en Puerto Plata (25).

Durante estas acciones interagenciales, Fuerzas Armadas detuvo a 405, quienes fueron entregados a las autoridades migratorias. El Ejército de República Dominicana aportó a estos esfuerzos con 292 entregas, mientras que la Policía Nacional sumó 105 ciudadanos, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) del Ministerio de Defensa 5 y la Armada de República Dominicana, 3 personas.

Este jueves, 812 personas fueron deportadas a su país de origen través de los puestos de control fronterizo. El de Elías Piña fue el de mayor flujo con 504 salidas procesadas, seguido por Dajabón con 373 casos. La DGM ratifica que estos operativos se ejecutan bajo la estricta instrucción de respetar los procesos legales, asegurando que cada interdicción se realice bajo principios de legalidad , respeto a los derechos humanos, uso racional de la fuerza y trato humanitario.