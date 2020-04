Mientras mayoría de la población respeta el toque de queda, un teniente coronel del Ejército se las arregla para saltárselo

COVID-19 República Dominicana Confirmados: 6,416 Fallecidos: 286 Recuperados: 1,165 Activos: 4,965

Por Robert Vargas

De noche, durante el toque de queda, son muchas las cosas que se ven en las calles de Santo Domingo Este y que, por ser inusual, llaman la atención.

Tal es el caso de un hombre que se identificó ante una patrulla policíaco-militar como “teniente coronel del Ejército”, quien se las ingenió para burlarse del toque de queda dispuesto por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Congreso Nacional en medio de la pandemia de la mortal Covid-19.

En base a su rango, pretendió tirar por el suelo los esfuerzos y el riesgo de contagio al que se exponen miles de soldados y policías, pero las cosas le salieron mal y, cuando esto ocurrió, amenazó con que él, en el futuro, será Jefe del Ejército de la República Dominicana, por lo que exigió, con donde mando, que no podía ser grabado por la prensa.

Pero sucede que él no estaba dentro de su vivienda ni en un cuartel militar, sino en la avenida Venezuela casi esquina avenida Las Américas, próximo a las 11:00 PM, cuando el toque de queda estaba en pleno apogeo y él acudió en auxilio de un jóven que fue previamente detenido por la patrulla ¡por violar el toque de queda!

¿Cómo ocurrieron los hechos?

En algún momento, un jóven, que se desplazaba en un automóvil, vestía una camiseta ajustada, pantalones cortos y zapatos tenis, llegó hasta el puesto de chequeo y fue detenido por la patrulla.

Ocurrió en la avenida Venezuela. Cuando la patrulla comprobó que no estaba autorizado a transitar durante el toque de queda, le solicitaron que se identificara. Como respuesta, el jóven entregó a la patrulla una cédula de identidad que no era suya, sino de un teniente coronel del Ejército, lo que despertó las sospechas de los policías y militares allí presentes.

Su explicación fue que èl trabaja con el “teniente coronel” y se le hizo tarde (casi a las 11 de la noche, el toque de queda inicia a las 5:00 pm) . Agregó que procedía de El Millón y que iba rumbo a Alma Rosa I, donde reside.

Según le dijo a la patrulla, el “teniente coronel” le explicó que si alguna patrulla lo detenía, le mostrara su cédula (la del militar) y que lo llamaran por teléfono y de esa forma pudo burlar todos los retenes desde El Millón hasta el Ensanche Ozama.

Un oficial militar encontró extraña esa explicación, y también sospechó de que algo raro ocurría puesto que su apariencia no sugería que regresaba del trabajo, sino de algún gimnasio.

Además, el oficial militar se encontró raro que un oficial superior de las Fuerzas Armadas le entregara su cédula a un civil para que ande por la calle violando el toque de queda.

Decisión de la Policía

Ante la situación planteada, el oficial policial a cargo de la patrulla, ordenó el arresto del jóven, por violar el toque de queda y a la espera de que en la mañana de este miércoles, el “teniente coronel” se presentara a aclarar su situación, puesto que las autoridades han advertido que no permitirán que militares y policías violen el toque de queda.

El jóven fue llevado detenido al cuartel policial del Ensanche Ozama. Sin embargo, en apenas unos minutos llegó a la avenida Venezuela el “teniente coronel” buscando al jóven, y su versión fue distinta.

Le dijo a la patrulla que él le habìa solicitado a aquel que fuera a buscarle a una persona. Uno de los dos estaba mintiendo.

Cuando se percató que era grabado por Ciudad Oriental, reaccionó airado y solicitó que “por favor”…. no, así no, él pidió “¡POR FAVOR!”, con voz de mando y casi dando una orden para que no lo grabaran porque estaba tratando “asuntos militares”. No se daba cuenta de que no puede hablarle a un periodista en ejercicio como lo hace a un militar subalterno.

Resulta, que todos los militares en servicio allí en ese momento estaban correctamente uniformados e identificados y él parecía acabadito de salir de un gimnasio. No estaba en servicio y no estaba dentro de un cuartel, sino violando un toque de queda casi a las 11 de la noche, y en la vía pública.

Por tanto, violaban el toque de queda su joven amigo y el teniente coronel porque ninguno de los dos estaban en servicio ni autorizados a transitar a esa hora, lo que sí pueden hacer los policías y militares en servicio, guardianes de seguridad en servicio, personal médico y paramédico en servicio, etcetera.

Al final, cuando se marchaba del lugar, advirtió a todos los presentes que él será “Jefe del Ejército”.

¿Qué habra querido decir?

¿Es correcto que un oficial superior del Ejército de la República Dominicana le entregue su cédula de identidad a un civil para que viole un toque de queda?

¿Es correcto que un oficial superior del Ejército Nacional que no está en servicio salga durante las noches a buscar a un amigo que ha violado el toque de queda?

Si las respuestas son afirmativas, entonces todo el mundo puede saltarse ese toque de queda solo con el requisito de llevar una cèdula de un oficial superior.

No parece que ese teniente coronel de un buen ejemplo a la ciudadanía, la misma que está aplaudiendo a policías y militares a quienes consideran héroes por arriesgar sus vidas protegiéndola de insensatos que creen que no deben respetar las normas dispuestas por las autoridades para frenar la mortal Covid-19.

Este miércoles solicitaré información a la Policía para saber en qué paro esta historia del teniente coronel que amenaza con ser futuro jefe del Ejército y que, por tanto, se puede saltar el toque de queda.

Pero, mientras tanto, como que no tiene gracia que soldados y policías arriesguen cada día su vida y las de los suyos mientras oficiales superiores andan por ahí arreglándoselas para destruir con los pies lo que los otros hacen con la cabeza y arriesgo de su salud y de su vida.