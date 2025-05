Migración Haitiana : Identidad Desconocida

Por Antonio G. Reyes Baldwin

La migración haitiana indiscriminada y descontrolada constituye un gran perjuicio para nuestro país, por múltiples razones que todos conocemos, entre los que podemos citar, esta, la perdida de algunos tipos de empleos que los nacionales haitianos han hecho suyos, por la falta de remuneraciones adecuadas que los mismos ofrecen.

El negocio de las parturientas haitianas ilegales que agotan en algunos casos la mayoría del presupuesto de hospitales públicos de nuestro país, entre otras problemáticas que trae consigo esta desbordante migración que nos consume poco a poco, que pese a los esfuerzos del actual gobierno nos arropa sin un ápice de duda.

Pero el problema mayor es que el 90% de estas personas que ingresan al territorio nacional de manera ilegal, no cuenta con ningún tipo de documentación de identidad, pues en la hermana República de Haití. todos los servicios públicos han colapsado, imagínese usted la problemática que esto implica para la seguridad nacional.

Si un país no cuenta con un registro civil que individualice a las personas, prácticamente los mismos no existen, el registro civil constituye el parámetro para establecer la vida en sociedad, amparada en las leyes y con identidad individual propia de las personas. Por tal sentido, tener millones de personas en nuestro país de manera ilegal y sin ningún tipo de identificación personal, es un grave atentado a nuestra seguridad nacional.

Recuerdo el famoso caso de la joven llamada Cielo, que tan solo con 14 años recibió veinticuatro machetazos, amputándoles ambos brazos por parte de una nacional haitiano conocido como Jefrey, en cual no tenía ningún tipo de documento, tampoco existía foto del agresor y se encontraba en estado de ilegal en el país, nunca se pudo someter a la justicia aquel criminal invisible por la falta de identidad del perpetrador, que marchito el existir de cielo.

Como sabemos cuántos nacionales haitianos ilegales se encuentra en nuestro país, si casi todos no tiene documentos, por tanto no hay forma de registrar de manera oficial a quien no posee identificación, como se somete a la justicia a una de estas personas apátridas, como sabemos quiénes son asesinos, terroristas, violadores o pedófilos, realmente esas incógnitas no podemos responderlas.

Solamente pedirles a las autoridades actuales, que jueguen su papel y que cumpla al pie de la letra las leyes de migración, que estas acciones que recientemente el gobierno ha comenzado a implementar, para frenar esta migración ilegal galopante se mantengan y que se fortalezcan con el tiempo, pues de no hacerlo mañana estaremos llorando como mujeres lo que no pudimos defender como hombres.