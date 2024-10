Milton se degrada a categoría 3, pero sigue siendo potencialmente mortal, advierte Biden

Global News.-Una Florida ya devastada por huracanes se preparaba para la esperada llegada del huracán Milton el miércoles por la noche, y las autoridades advirtieron que podría ser la «tormenta del siglo».

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) degradó a Milton a huracán de categoría 3 a primera hora de la tarde del miércoles, con vientos sostenidos de hasta 195 kilómetros por hora. La tormenta se encontraba a unos 100 kilómetros de la costa oeste de Florida a las 5 p. m., hora del este de Estados Unidos, pero se dirigía hacia el estado a 28 kilómetros por hora.

Milton había estado fluctuando previamente entre las categorías 4 y 5 entre la noche del martes y la tarde del miércoles, dijo el NHC.

A pesar de la degradación, el presidente estadounidense, Joe Biden, advirtió que la tormenta sigue siendo potencialmente mortal.

“Nadie debe confundirse: todavía esperamos que sea uno de los peores y más destructivos huracanes que hayan azotado Florida en más de un siglo”, dijo durante unas declaraciones desde la Casa Blanca.

El Servicio Meteorológico Nacional dijo el miércoles que gran parte de la zona sur de Florida está bajo advertencia de tornado, así como también órdenes de evacuación en curso antes de la esperada llegada de Milton a la costa oeste del estado. Informa

Ahead of Milton's landfall, a #tornado outbreak is occurring across the state of Florida, with numerous confirmed tornadoes.

If you're in a red or pink (confirmed tornado) polygon, SEEK SHELTER. #flwx pic.twitter.com/8YwUo9KHNU

— WeatherNation (@WeatherNation) October 9, 2024