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Santo Domingo.– El Ministerio de Defensa celebró el 60 aniversario de fundación de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional (DIGEV), durante una solemne eucaristía realizada en la Parroquia Nuestra Señora de la Altagracia del MIDE, encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD.

La conmemoración resaltó seis décadas de aportes a la formación técnico-profesional, la inclusión productiva y el desarrollo social del país, mediante una institución que ha servido como plataforma de oportunidades para miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, sus familiares y miles de ciudadanos en todo el territorio nacional.

Durante el acto, el director general de las Escuelas Vocacionales, coronel José Ramón Reyes Suárez, FARD, destacó que arribar a 60 años representa reconocer una historia de servicio, disciplina y compromiso con la educación técnica como herramienta de transformación social.

Asimismo, informó que durante el año 2025 la institución graduó 46,799 técnicos y auxiliares, alcanzando la cifra histórica de 509,875 egresados desde su fundación. Indicó además que para el primer semestre de 2026 la DIGEV inició docencia con una matrícula superior a los 25,000 estudiantes.

Reyes Suárez resaltó que actualmente las Escuelas Vocacionales cuentan con 31 centros a nivel nacional y desarrollan más de 110 acciones formativas, orientadas a fortalecer la empleabilidad, el emprendimiento y las capacidades productivas de la ciudadanía.

El director general valoró el respaldo del ministro de Defensa, teniente general Fernández Onofre, al fortalecimiento institucional de la DIGEV, destacando iniciativas orientadas a la modernización de los procesos educativos y al impulso de nuevas áreas de formación vinculadas al turismo digital, inteligencia artificial, ciberseguridad y transformación digital.

En el marco de la celebración fueron reconocidos pasados directores de la institución, por sus contribuciones al desarrollo y continuidad histórica de las Escuelas Vocacionales. De igual forma, fue entregado un reconocimiento especial al ministro de Defensa, por su apoyo al fortalecimiento de la educación técnico-vocacional como instrumento de progreso social.

Durante la actividad también se destacó la puesta en marcha del programa radial “Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas Contigo”, transmitido por La Voz de las Fuerzas Armadas, así como el desarrollo del Ciclo Patriótico del Ministerio de Defensa en las 31 escuelas, orientado a promover el respeto a los símbolos patrios, la identidad nacional y los valores ciudadanos.

Asimismo, fue anunciada la futura construcción de tres nuevas Escuelas Vocacionales en Higüey, Constanza y Montecristi, como parte del proceso de expansión institucional impulsado desde el Ministerio de Defensa.

La ceremonia contó con la presencia de miembros del Estado Mayor General y Conjunto de las Fuerzas Armadas, oficiales generales, docentes, estudiantes, personal administrativo e invitados especiales.

“Las Escuelas Vocacionales son más que centros de capacitación; son espacios de esperanza, disciplina y trabajo, una plataforma de inclusión productiva para que miles de dominicanos encuentren la oportunidad de avanzar en sus vidas”, expresó el coronel Reyes Suárez.