Ministerio de Interior y Policía inyecta RD$ 85 millones de pesos al ASDE para el pago de prestaciones laborales

Por Jarlen Espinosa.

Santo Domingo Este, RD .- En el Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE), se debatió y aclaro al inyección de los RD$ 85 millones de pesos recibidos por la alcaldía, de parte del Ministerio de Interior y Policía, para el pago de prestaciones laborales, parece que el alcalde Dioris Anselmo Astacio (Dío) está frío con Faride Raful.

Durante la sesión celebrada en la sala capitular del ASDE, los regidores de los distintos partidos dieron su parecer al respecto, y las modificaciones a realizar antes de que se aprobara el ingreso de ese dinero.

Una de las intervenciones la hizo la regidora por la Fuerza del Pueblo (FP), Walkiria Medina, quien reprochó el hecho de que esos fondos fueran solicitados en agosto del pasado 2024, que llegaron al ASDE en el mes de enero del 2025, y que, no ha sido hasta este mes de julio que se lleva el tema ante el Concejo de Regidores…



A estas interrogantes la contralora del ASDE, Tersa Inoa, respondió sin responder, es decir, a la hora de admitir la tardanza de parte de la administración, no explicó las razones por las cuales existió esa tardanza, escuche lo que narró…



Es decir, claramente la contralora admitió que la administración que dirige el alcalde Dioris Anselmo Astacio (Dío), ignora los debidos procedimientos.

¿Qué capta poderosamente mi atención?

En noviembre del pasado año 2024, el alcalde de SDE anunció con “bombos y platillos” el pago de las prestaciones laborales a excolaboradores desde el 2016 hasta la fecha de ese momento.





Aseguró tener más depara resolver ese asunto.

Sin embargo, en febrero del 2025, el regidor de la Fuerza del Pueblo (FP), Luis Flores, reclamó a la administración que explicara las razones por las cuales se había estancado el pago de las prestaciones, si el Concejo de Regidores aprobó “RD$ 53 millones de pesos”.

Del minuto 46:13 hasta el 47:44.

 Recordemos que en el vídeo de más arriba de este artículo, la regidora Walkiria aseguró que los RD$ 85 millones aportados por el Ministerio de Interior y Policía están desde el mes de enero.

Lo que genera incertidumbre e interrogantes como por ejemplo…

¿Qué pasó con los primeros RD$ 53 millones de pesos aprobados para el pago de prestaciones, se ejecutó en su totalidad?

¿Cuál es el período de pago de prestaciones que se abarcará con los RD$ 85 millones aportados por Interior y Policía?

No sé, esto del pago de las prestaciones a los excolaboradores como que tiene “cocoricamo”, no me refiero ni a la intensión, ni a la causa, son buenas, justas y válidas, me refiero a los números, como que se debe aclarar bien esa parte para confirmar que no existe ni desviación de fondos, ni duplicidad de pago.