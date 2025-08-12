Fuente Externa

Santo Domingo, RD.-En un acto encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader; la viceministra Administrativa del Ministerio de la Mujer, Doris Javier; y el ministro de Viviendas y Edificaciones, Carlos Bonilla, el Ministerio de la Mujer entregó RD$ 1,106,000.00 de pesos en Bono Mujer a 5 beneficiarias, en el proyecto habitacional Paseo del Arroyo, en el Distrito Nacional.

La nueva entrega, forma parte del Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz, que busca garantizar el acceso a viviendas dignas para familias en situación de vulnerabilidad, con especial atención a mujeres jefas de hogar.La entrega del bono representa un 8 % y un 12 % del valor de las viviendas, con mira a reducir significativamente las cuotas mensuales.

El Bono Mujer es una contribución económica otorgada por el Ministerio de la Mujer para facilitar el acceso a una vivienda digna a mujeres en condiciones de vulnerabilidad, que incluyen madres solteras, víctimas de violencia, mujeres con discapacidad o bajos ingresos, y cuidadoras de personas mayores o menores en situación de orfandad por feminicidio.