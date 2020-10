Ministerio de Salud y líderes sociales muestran logros de integración comunitaria frente al Covid-19

COVID-19 República Dominicana Confirmados: 125,570 Fallecidos: 2,232 Recuperados: 103,412 Activos: 19,926

Por Luis José Chávez

Santo Domingo. – En cinco demarcaciones donde se han desarrollado iniciativas de integración comunitaria para detener el avance del COVID-19 en coordinación con el Ministerio de Salud Pública (MSP) y otras entidades estales y privadas, se ha logrado una notable reducción de los casos de contagio, hospitalización y fallecimiento de personas diagnosticadas con la enfermedad.

Estas experiencias se han registrado en Santo Domingo Norte, con 90 barrios intervenidos y 81 mil 459 personas impactadas; en el sector conocido como La Loma del Chivo, del barrio 27 de Febrero, y en el barrio La Zurza, del Distrito Nacional; en la comunidad de Verón-Punta Cana, provincia Altagracia; y en el Distrito Municipal de Santana, provincia Peravia.

El programa también se han puesto en marcha más recientemente en el Barrio Capotillo, del Distrito Nacional, con una población de 70 mil habitantes; y en la comunidad turística de Boca Chica, el más emblemático destino de playa de la provincia Santo Domingo, que sobrepasa los 80 mil pobladores.

Dirigentes comunitarios y funcionarios del Ministerio de Salud presentaron a los medios de comunicación las experiencias y resultados de la integración de la comunidad a la campaña de prevención y control de la pandemia en los sectores citados.

Una experiencia replicable

El ministro de Salud, doctor Plutarco Arias, compartió un mensaje virtual con los participantes y definió el trabajo de integración de la comunidad en la campaña contra el Covid-19 como una experiencia con méritos suficientes para ser replicada en todo el país.

Dijo que los reportes sobre las comunidades impactadas muestran una disminución de los casos de contagio y fallecimientos por causa del Coronavirus, en comparación con el resto del país.

La viceministra de Salud Colectiva, doctora Ivelisse Acosta, dijo que el Plan Operativo de Respuesta a la Emergencia por el COVID-10 del MSP, incluye como su segundo pilar la comunicación de riesgos con la participación de la comunidad, el involucramiento de los actores claves y el apoyo a las organizaciones sociales y comunitarias.

Incluye, explicó, un importante componente de educación, prevención y articulación con las autoridades municipales y otros sectores, la atención oportuna a las personas afectadas y seguimiento a casos sintomáticos; y es una estrategia cuyos resultados muestran una tendencia a reducir el impacto de la pandemia en los lugares donde ya se ha logrado aplicar.

El director general de epidemiologia del Ministerio de Salud, doctor Ronald Skewes, se declaró impresionado por el trabajo de las organizaciones sociales as y aseguró que los técnicos presentes recibieron una valiosa lección al conocer las experiencias de los trabajos comunitarios para contener el Covid-19.

CONAJUVE pondera resultados

El presidente de la Confederación Nacional de Juntas de Vecinos (CONAJUVE), Mario Montes De Oca, coordinador técnico del programa comunitario, resaltó que en la Loma del Chivo, la Zurza y Verón-Punta Cana, no han ocurrido muertes de residentes en las últimas 6 semanas, y se realizan jornadas periódicas de prevención, educación en salud y aplicación de pruebas, según la demanda de cada comunidad.

Dijo que, en las comunidades impactadas por el trabajo de educación, prevención, atención oportuna y seguimiento a casos sintomáticos, la evolución de la pandemia proyecta una tendencia a reducir a su mínima expresión los casos de cuidados intensivos y la tasa de mortalidad.

Las comunidades toman el control

El enfoque de CONAJUVE fue reforzado por Andrés Mañón, coordinador de la Red de Organizaciones Sociales del barrio 27 de Febrero, quien sostuvo que el liderazgo comunitario de la Loma del Chivo ha complementado las tareas de educación y atención sanitaria, con una labor de orientación a los jóvenes para que cumplan y promuevan el respeto al toque de queda y las normas de prevención dictadas por las autoridades.

La experiencia del barrio la Zurza, apoyada por el Ministerio de Salud, la alcaldía del Distrito Nacional, las juntas de vecinos, la Coordinadora de Organizaciones de la Zurza y FUNDAZURZA, fue presentada por el dirigente comunitario Germán Herrera, quien resaltó la baja incidencia del Covid-19 en el sector, donde en las últimas semanas se ha reducido la tasa de contagio y solo dos personas han sido hospitalizadas con esta enfermedad.

El coordinador de la Red Comunitaria Covid-19, de Verón Punta Cana, Alcibíades Rodríguez, destacó en su informe que se ha logrado reducir a cero el número de personas fallecidas desde el inicio del plan, con el trabajo desplegado por la comunidad, con apoyo de la Dirección Provincial de Salud, dirigida por el doctor Víctor Rodríguez, y otros actores de esa zona turística.

Dijo que igualmente ha contribuido a crear una conducta socialmente responsable en los sectores impactados, incluyendo el poblado de la Ceiba, donde se registró un brote importante de casos positivos que ayudó a generar una estrategia de atención, seguimiento y sensibilización entre sus residentes.

En el caso del Distrito Municipal de Santana, próximo a Nizao, no se ha registrado ningún fallecimiento desde que se inició el proyecto comunitario, según reportó el médico y activista social doctor Leonardo Martínez, uno de los principales coordinadores de la iniciativa, junto al alcalde Yeison Bretón Guerrero.

Explicó que el Comité responsable del Plan de Mitigación Covid-19 de Santana está integrado por la Junta Distrital, la Dirección Provincial de Salud, la Defensa Civil, las juntas de vecinos, la representación del comercio, el Distrito Escolar, la Policía Nacional, la Iglesia Buenas Nuevas y la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela,

Santo Domingo Norte reduce casos

Con el esfuerzo combinado de las organizaciones comunitarias, las autoridades sanitarias y la administración del alcalde Carlos Guzmán, el Plan de Respuesta Comunitaria Cero Covid-19 en Santo Domingo Norte ha impactado 90 barrios, 18 mil 102 familias, 81 mil 459 ciudadanos y 437 personas sintomáticas, explicó el dirigente comunitario Juan Alfredo Popoteur, quien habló en representación del municipio.

Dijo que cuando se inició la estrategia de respuesta coordinada en Santo Domingo Norte, el pasado 8 de septiembre, el promedio de contagio en el municipio era de 871 casos mensuales; y 30 días después, es decir, el 9 de octubre, el promedio se redujo a 490 casos, una disminución del 56%.

Aseguró que en las últimas 6 semanas los fallecidos se han reducido gradualmente hasta llegar a cero casos, comparando la primera semana de septiembre, con una mortalidad de 10 personas, con la semana del 17 al 28 de octubre, en que no se registró ningún fallecimiento en el municipio, según los datos del SINAVE.

Popoteur valoró el respaldo al programa ofrecido por el alcalde Carlos Guzmán, por el ministro Arias, la viceministra Acosta, y la viceministra de asistencia social, Raysa Bello, a quien definió como la principal activista y soporte moral del proyecto.

El plan, iniciado el 8 de septiembre, involucra a 108 juntas de vecinos y otras organizaciones sociales y comunitarias de Santo Domingo Norte, y tiene como propósito impactar en una primera etapa de tres meses, a 21 mil 600 familias y 97 mil personas de 108 sectores, con un programa de orientación, facilitación de pruebas, asistencia de insumos para higienización y medicamentos para personas afectadas.

El Comité Coordinador es encabezado por Acción Comunitaria por el Progreso, (ACOPRO), Centro para la Educación y el Desarrollo, Inc. (CEDUCA), Fundación Recursos Sin Fronteras, Inc. (FUNREFRONT), Filiar Santo Domingo Norte, Inc., Asociación de los Derechos Humanos, Inc., Fundación Comunitaria en Acción, Inc. (FUCA), Movimiento Sociocultural para los Trabajadores Haitianos, Inc. (MOSCTHA), Asociación de la Comunidad Migrante Dominico Haitiano, Inc. (ACMDH), Fundación Familia Integral Nuevo Renacer, Inc. y Fundación de Mujeres Salomé Ureña, Inc. (FUNDAMUSA). Tiene la colaboración del liderazgo de 108 juntas de Vecinos y Organizaciones de base del municipio.

Próximas iniciativas

El programa de empoderamiento social frente al Covid-19, ha sido promovido y articulado por el conocido periodista, gremialista y activista comunitario, Luis José Chávez, asesor del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) en temas de comunicación y responsabilidad social.

Chávez dijo que el proceso de integración comunitaria también se está articulando en el barrio Capotillo, del Distrito Nacional, donde ya se creó una mesa de salud con el apoyo del Ministerio de Salud, la alcaldía de la Capital, la Policía Nacional y más de 35 organizaciones sociales y comunitarias; y también en Boca Chica, donde se ha constituido un comité de trabajo auspiciado por el Ayuntamiento local, la Federación de Juntas de Vecinos, las autoridades de Salud y otras entidades representativas.