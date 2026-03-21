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Santo Domingo. El Ministerio de Trabajo llevó a cabo un operativo focalizado en sectores vulnerables de La Nueva Barquita, con el objetivo de prevenir y erradicar el trabajo infantil, reafirmando así el compromiso del Estado dominicano con la protección integral de la niñez.

La actividad fue encabezada por el ministro, Eddy Olivares Ortega, cuya gestión ha priorizado la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en consonancia con lo establecido en el artículo 56 de la Constitución de la República, que declara como responsabilidad del Estado la prevención y erradicación del trabajo infantil.

Durante su intervención, el funcionario destacó la importancia de la vocación y el compromiso con la protección de la niñez. “La pasión a favor de la gente es el combustible para hacer bien las cosas. Si no se ama lo que se hace ni se cree en ello, difícilmente se obtendrán buenos resultados”, expresó.

Olivares Ortega subrayó que la niñez representa la etapa más especial de la vida humana, caracterizada por la inocencia. Señaló que el trabajo infantil priva a los menores de esa etapa, al imponerles responsabilidades propias de los adultos, quienes si están preparados para asumirlas.

Asimismo, afirmó que en la actualidad no se justifica el trabajo infantil, dado que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo integral de los niños. “Hoy somos un país que avanza y que tiene la capacidad de ofrecer a nuestros niños la oportunidad de estudiar y recrearse”, indicó.

El ministro agregó que este tipo de iniciativas busca, además, concienciar a los adultos sobre su deber de proteger a la niñez y garantizar que esta etapa irrepetible se viva plenamente. “La infancia debe ser ese tiempo mágico que solo se vive una vez”, concluyó.

Por su parte, la directora de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, Hilaria Hilario, explicó que cada acción desarrollada responde a un objetivo claro: sensibilizar, prevenir y erradicar el trabajo infantil, asegurando que los menores crezcan en entornos seguros, con acceso a educación, salud y oportunidades reales de desarrollo.

En el acto también hablo Padre Alegría, ìcono de la defensoría de los derechos de la gente, quien destacó la labor que viene realizando el Ministerio de Trabajo a favor de la niñez y sobre todo en ese sector que tiene mas de 6 mil habitantes en 1700 apartamentos entregados por el Estado Dominicano.

El operativo fue organizado por la Dirección de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (DPETI) y tuvo lugar en el Politécnico Sor Ángeles Valls Fe y Alegría.

Durante la jornada se ofrecieron diversos servicios orientados a mejorar la calidad de vida de las comunidades, incluyendo charlas de sensibilización, orientación y apoyo del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), así como asistencia social a través de programas como Supérate e INESPRE.

También se brindó atención médica integral, con servicios de oftalmología, entrega de medicamentos y lentes bajo prescripción facultativa. Asimismo, se ofrecieron servicios informativos y de acompañamiento institucional por parte del Ministerio de Interior y Policía, el programa RD Trabaja, la Asistencia Judicial, y las áreas de Seguridad y Salud en el Trabajo y SENAE del Ministerio de Trabajo.

De igual manera, se desarrollaron actividades educativas y recreativas para fomentar el desarrollo integral de los niños y niñas, además de la entrega de almuerzo por parte de los Comedores Económicos, como parte del apoyo social a las familias participantes.

En la actividad estuvieron presentes la viceministra de Trabajo Infantil y Sectores Vulnerables, Dulce Mercedes Quiñones; el viceministro de Seguridad Social Ramón Efrén Cuello; la gobernadora provincial, Lucrecia Santana Leyba; la diputada Patricia Núñez; el padre Gregorio Alegría Armendáriz, y el gerente general del Patronato de La Nueva Barquita, Alexander Grullón.