Ministerio Público arresta a seis integrantes de una red criminal que se dedicaba a estafar

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Santo Domingo, RD.- El Ministerio Público arrestó, durante un amplio operativo desplegado en el Gran Santo Domingo, a seis personas vinculadas a una estructura criminal que se dedicaba a obtener fondos de manera ilícita.

En las acciones ejecutadas este miércoles por la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, fueron arrestados Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.

El operativo, realizado en coordinación con la Dirección de Área de Policía Cibernética, DICAT, adscrita a la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, incluyó nueve allanamientos simultáneos realizados en el Distrito Nacional y los municipios de Santo Domingo Este y Norte, de la provincia Santo Domingo.

Los detenidos están involucrados en una red criminal que se dedicaba a captar a terceros para obtener fondos de manera fraudulenta y estafar a una entidad financiera a la que ocasionaron un perjuicio ascendente a más de RD$200 millones.

Como resultado de los operativos las autoridades ocuparon tres vehículos de alto valor económico, más de veinticinco relojes de marcas suntuosas, incluyendo Rolex e Invicta, un arma de fuego sin documentación legal, diversas prendas de valor, la suma de RD$408,186 en efectivo, así como más de diez computadoras portátiles y quince teléfonos móviles.

Las autoridades profundizan las investigaciones a fin de identificar otros posibles involucrados, como parte de sus acciones para fortalecer la lucha contra los delitos financieros y tecnológicos.