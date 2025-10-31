Enviado por la PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago la imposición de prisión preventiva en contra de un hombre y una mujer imputados por tráfico ilícito de migrantes y violación a la ley de protección a niños, niñas y adolescentes.

La medida de coerción fue solicitada en contra de Alexander Ramón Peña Henríquez y Luisa Stfrent, de nacionalidad haitiana, quienes son imputados por hechos ilícitos relacionados a la captación de menores de edad a los fines de gratificación y obtención de favores sexuales y la violación a los derechos de la imagen, intimidad, honor y dignidad de las personas menores de edad.

Esos hechos constituyen una violación a los artículos 1, 3 y 5 de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, así como los principios V, VI y VII y el Artículo 14 de la Ley 136-03, que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños Niñas y Adolescentes.

Además de la medida de coerción, el Ministerio Público, representado por Olga Diná Llaverías, titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, y Quirsa Abreu, titular de la Fiscalía de Santiago, solicitan que el tribunal autorice al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), al Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) de la Policía Nacional y al Ministerio Público extraer y analizar las informaciones que contiene un teléfono móvil ocupado en el caso y a expedir un informe técnico pericial.

La medida explica que el pasado 21 de octubre, de este 2025, alrededor de las 11:00 de la mañana, el imputado Alexander Ramón Peña Henríquez se comunicó con Luisa Stfrent en su interés de captar menores de edad a los fines de obtener gratificación sexual y sostener relaciones sexuales.

Indica que Luisa Stfrent se dedica a captar a personas, incluyendo a menores de edad, para ofrecer beneficios sexuales a cambio de pagos en las provincias La Vega y Santiago. Ambos acordaron reunirse en un punto de la autopista Joaquín Balaguer, tal y como quedó registrado en un video que se difundió ampliamente en redes sociales.

La jueza Iris Borgen aplazó la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción para el próximo lunes, 3 de noviembre de 2025, tras acoger una solicitud de la defensa que requirió más tiempo para preparar los presupuestos.