Ministra de Interior y Policía destaca avances del país en coordinación interinstitucional contra el crimen

Santo Domingo. — La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmó este miércoles que la interoperabilidad entre instituciones es un elemento clave para fortalecer la investigación criminal y garantizar una seguridad ciudadana efectiva, al tiempo que destacó los avances de la República Dominicana en esta materia durante su intervención en el Primer Simposio Internacional de Investigación Criminal, celebrado en el Hotel Dominican Fiesta de Santo Domingo.

Durante el evento, destacó que iniciativas como la Fuerza de Tarea Conjunta y el Centro Nacional de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana (CADSECI) han contribuido a reducir la tasa de homicidios del país, alcanzando su nivel más bajo desde que existen registros.

“Desde el Ministerio de Interior y Policía, la seguridad ciudadana se gestiona como lo que es: un sistema. No una suma de instituciones que operan en paralelo, sino un conjunto que debe funcionar con coherencia para producir el resultado que el ciudadano espera”, afirmó Raful durante el evento, que reunió a autoridades nacionales, representantes de organismos internacionales y especialistas en investigación criminal y seguridad pública de distintos países de la región.

La ministra explicó que la eficacia del sistema se constata en la experiencia del ciudadano frente a las instituciones, desde la denuncia de un delito hasta la sentencia judicial. “La seguridad ciudadana se mide, en última instancia, en si la denuncia produce resultado, en si la víctima recibe protección y en si el hecho delictivo llega a sanción”, expresó.

Raful destacó que uno de los desafíos estructurales de los sistemas de seguridad en la región ha sido la falta de integración entre las distintas agencias que producen y manejan información. Según señaló, muchos sistemas acumulan datos sin lograr transformarlos en conocimiento útil para la investigación criminal. “Un sistema incapaz de integrar lo que acumula opera con una ceguera que la criminalidad aprovecha sistemáticamente”, advirtió.

En ese contexto, destacó los avances del país en coordinación interinstitucional, citando como ejemplo la Fuerza de Tarea Conjunta, presidida por el mandatario dominicano, Luis Abinader, que integra a las principales entidades responsables de la seguridad pública. Según indicó, este modelo permitió que en 2025 la República Dominicana registrara una tasa de homicidios de 8.15 por cada 100,000 habitantes —“la más baja desde que existen registros”, puntualizó—, además de la recuperación de más de 5,700 armas de fuego y la desarticulación de 152 estructuras criminales.

Raful también resaltó iniciativas como el Centro Nacional de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana (CADSECI) y el Programa de Interoperabilidad para la Seguridad Ciudadana, que integran información entre distintas entidades del Estado para mejorar la investigación criminal y generar alertas en tiempo real. La ministra subrayó además la importancia de estos sistemas para fortalecer la protección de víctimas de violencia de género y la cooperación internacional frente a delitos transnacionales como el tráfico de armas y la trata de personas.

“Llevamos décadas enfrentando una amenaza que funciona como sistema con respuestas que históricamente no lo han sido. Eso es lo que estamos cambiando. La seguridad ciudadana que los dominicanos merecen exige instituciones que funcionen como un sistema articulado, con información compartida y capacidad de aprender de su propia experiencia”, afirmó Raful.