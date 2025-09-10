Ministro Bonilla supervisa avances finales para la entrega de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis E. Aybar

Fuente externa

Santo Domingo. – El Ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, realizó una visita de inspección a los trabajos de la etapa final en el bloque C, correspondiente al Edificio Clínico Quirúrgico de la Ciudad Sanitaria Doctor Luis Eduardo Aybar, infraestructura con la que se completará la entrega de este complejo hospitalario.

Esta edificación se encuentra en un 95% de ejecución y será entregada este mes por el Presidente de la República, Luis Abinader, y el Ministro Bonilla, con lo que se fortalecerá la red hospitalaria del país.

Durante el recorrido, el Ministro Bonilla explicó que actualmente la Ciudad Sanitaria opera en un 70 por ciento y que con la apertura de este último bloque se completará el 100 por ciento de la infraestructura.

“Estamos haciendo un recorrido por el Hospital Clínico-Quirúrgico, el último eslabón que falta para completar la Ciudad Sanitaria. Aquí se están terminando algunos detalles de equipamiento, pero estamos listos para entregar este hospital de manera escalonada para que sirva a todo el país”, expresó el titular del MIVED.

Por su parte, el presidente de la Ciudad Sanitaria, doctor José Joaquín Puello Herrera, destacó que la culminación de esta infraestructura representa un avance significativo para el fortalecimiento del sistema de salud.

“Hemos realizado un recorrido con el ministro Bonilla para supervisar la última etapa de este hospital, que será el de mayor nivel de la red pública y probablemente de la red privada. Estamos muy orgullosos porque con la conclusión de este hospital vamos a trabajar en condiciones totalmente excelentes desde el punto de vista médico”, dijo Puello Herrera.

La edificación supervisada este martes consiste en un edificio clínico-quirúrgico de seis niveles, aportando 122 nuevas camas de hospitalización al sistema de salud, destinadas para pacientes en diversas condiciones médicas.

Además, dispondrá de 14 quirófanos generales, lo que permitirá fortalecer la capacidad quirúrgica del complejo.

El edificio también integrará una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con 40 cubículos, y un área de hemodiálisis equipada con 28 sillones, de los cuales 24 serán generales y 4 para aislamiento, ampliando así la cobertura a pacientes renales.

Entre los servicios complementarios figuran laboratorio clínico, imágenes, farmacia, emergencia y servicios generales, garantizando una atención integral a los usuarios.