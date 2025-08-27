Fuente Externa

DAJABÓN.– En el marco de la cooperación bilateral en materia de seguridad y defensa, el ministro de Defensa de la República Dominicana, teniente general Carlos A. Fernández Onofre, ERD, y el Subsecretario de Defensa de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Joseph M. Humire, realizaron un recorrido estratégico por las principales dotaciones militares en la frontera domínico-haitiana, desde Manzanillo hasta Dajabón.

Durante la visita, de alta relevancia estratégica, el Subsecretario de Defensa recibió informaciones detalladas del ministro de Defensa, del comandante general del Ejército, mayor general Jorge Iván Camino Pérez, ERD, y del director del CESFRONT, general de brigada Jose Rodríguez Coste, ERD., sobre las operaciones que las Fuerzas Armadas y los organismos del Estado tienen dispuestas en la zona para enfrentar amenazas como el narcotráfico, el tráfico ilícito de personas y mercancías, así como otros retos de seguridad transnacional.

El recorrido permitió al alto funcionario estadounidense obtener una visión más clara y directa de la complejidad de la frontera y de la dinámica interagencial en que participan el Ejército, el CESFRONT y demás dependencias de las Fuerzas Armadas, en coordinación con otros organismos competentes.

La presencia del Subsecretario de Defensa en la frontera refuerza el compromiso compartido de ambos gobiernos de continuar trabajando como socios estratégicos para garantizar la seguridad fronteriza, la estabilidad regional y el desarrollo económico y social de la isla.