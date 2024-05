Ministro de Defensa Díaz Morfa condecora a militares Jefes de misiones Embajada EEUU en RD

Fuente Externa

SANTO DOMINGO. – El Ministerio de Defensa (MIDE) condecoró con la Orden al Mérito Militar con distintivo blanco en segunda clase y la Orden al Mérito Naval con medalla de servicio distinguido en su segunda categoría, a militares jefes de misiones de la Embajada de los Estados Unidos de América en República Dominicana, por su excepcional desempeño en las tareas diplomáticas encomendadas, durante los últimos tres años que han estado en el país.

Los reconocimientos especiales, fueron otorgados en presencia de la encargada de negocios de EE.UU en el país, Patricia Aguilera y del agregado de defensa de la Embajada americana, teniente coronel Lowell D. Krusinger, para honrar el compromiso de los Oficiales americanos en el fortalecimiento de las capacidades de los miembros de las Fuerzas Armadas dominicanas, las relaciones bilaterales y de cooperación para enfrentar amenazas a la seguridad, que son comunes a los países en la región.

Recibieron esta distinción el teniente coronel, Abdiel Rosado Méndez, U.S Army, Jefe de la Oficina de Cooperación y Seguridad (OSC); el teniente coronel Christopher Smith, U.S Army, Jefe de la Sección del Ejército y entrenamiento de la OSC. También fueron condecorados, los mayores Jacob Mormon, U.S Army, agregado militar del Ejército y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y el mayor Omar Alexis Rosario, U.S Army, Oficial de Asuntos Bilaterales (BAO), así como el capitán de corbeta, Joseph Prado, agregado de la Guardia Costera EE.UU. (USCG).

Podria Interesarle: Entre música y múltiples premios ISSFFAA celebra Día de las madres



De igual modo, recibieron la condecoración Medalla del Vuelo Panamericano, el teniente coronel, Abdiel Rosado Méndez, U.S Army y el mayor, Jacob Mormon, U.S Army, como enaltecimiento de un modo especial, por sus encomiables acciones a favor de la Fuerza Aérea.

Las condecoraciones fueron dispuestas por el Presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, quien otorga el reconocimiento mediante decreto. La entrega se hizo en un emotivo acto, encabezado por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, ERD, quien se hizo acompañar por Oficiales del Estado Mayor General y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Durante la actividad, en la que estuvieron presentes las esposas e hijos de los condecorados, fueron resaltadas las cualidades de los oficiales a quienes el titular del MIDE expresó: “para nosotros es de gran satisfacción y un alto honor, condecorarles como acreedores meritorios de esta alta consideración. Reciban estas medallas y pergaminos, como muestra de la fraternal amistad de nuestros miembros de las FF. AA”.

En representación de los condecorados, el teniente coronel, Abdiel Rosado Méndez, U.S Army, jefe de la Oficina de Cooperación y Seguridad, agradeció “El gesto de ser reconocidos por hacer nuestro trabajo, en misiones como la llegada del Buque Confort, los operativos médicos, Fuerzas Comando 2023 y muchas más, donde se evidenció el liderazgo militar dominicano”.

En tanto, el ministro Díaz Morfa valoró la dignidad, el decoro y la eficiencia de los oficiales estadounidenses, quienes siempre demostraron una conducta solidaria y fraternal amistad, al ofrecer sus servicios en beneficio de los cuerpos castrenses y del pueblo dominicano. “Esto no es un adiós, sino un hasta luego, ya que Ustedes siempre estarán en nuestros corazones”.