Fuente Externa

Santo Domingo Este. – El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD., encabezó una emotiva y significativa jornada de asistencia social dirigida a pensionados de las Fuerzas Armadas en el sector Calero, Villa Duarte, donde más de 800 retirados, viudas, tutores y familiares se dieron cita, provenientes de esta comunidad y de zonas aledañas como Ensanche Isabelita y Los Mameyes.

La actividad, organizada por la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas (JRFPFFAA), reafirma el firme compromiso del Ministerio de Defensa con la protección social, el bienestar y la dignificación de quienes han servido con honor a la patria, mediante la prestación de servicios integrales orientados a mejorar su calidad de vida.

Al dejar iniciada la jornada, el general de brigada Pablo Roberto Jiménez Sánchez, ERD., presidente de la JRFPFFAA, destacó que estas iniciativas forman parte de una política permanente de acompañamiento a los pensionados y sus familias, impulsada desde el alto mando militar.

“Continuamos consolidando un modelo de atención cercano, humano y eficiente, donde cada retirado recibe el respaldo que merece, en reconocimiento a su entrega y sacrificio al servicio de la nación”, expresó.

Uno de los momentos más emotivos del encuentro estuvo marcado por la sorpresiva presencia del ministro de Defensa, quien acudió personalmente a compartir con los pensionados, siendo recibido con entusiasmo, aplausos y muestras de afecto por parte de los asistentes.

Durante su intervención, el teniente general Fernández Onofre transmitió un mensaje de cercanía y respaldo institucional, reiterando el compromiso del Estado dominicano con el bienestar de los retirados militares.

“Ustedes no están solos. Desde el Ministerio de Defensa trabajamos cada día para garantizar que a ningún miembro retirado le falte nada. Ese es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad”, manifestó.

En el marco de la jornada se ofrecieron servicios de salud preventiva, entrega de medicamentos a través de farmacia móvil, así como la distribución de raciones alimenticias y la provisión de equipos ortopédicos, entre ellos sillas de ruedas, muletas, bastones y andadores. Asimismo, se realizó la entrega de lentes y kits de salud, contribuyendo al bienestar integral de los beneficiarios.

De igual manera, se habilitaron espacios de orientación directa sobre los beneficios institucionales, incluyendo asesorías personalizadas en acceso a créditos, programas de apoyo económico y oportunidades de empleo para retirados y sus familiares, fortaleciendo sus condiciones de estabilidad y desarrollo.

Como parte del enfoque inclusivo de la jornada, equipos de trabajo realizaron visitas domiciliarias a pensionados encamados o con limitaciones de movilidad, garantizando que la asistencia llegara a quienes más lo necesitan.

En un ambiente cargado de emoción y sentido de pertenencia, los presentes entonaron el Himno de los Pensionados, fortaleciendo los lazos de identidad y orgullo entre los asistentes. Asimismo, se desarrollaron espacios de orientación sobre los derechos de los pensionados, promoviendo el conocimiento y acceso a sus beneficios.

“Mi esposo sirvió con honor a la Patria, y ver que continúan pensando en nosotros nos llena de paz y gratitud”, expresó una viuda, visiblemente emocionada.

Durante la actividad también se destacaron los avances en materia de beneficios sociales, incluyendo facilidades de transporte, programas de apoyo económico, inclusión en planes de salud y proyectos habitacionales dirigidos a retirados y sus familias, como parte de una política integral de protección social impulsada por el Ministerio de Defensa.

Esta jornada en Villa Duarte forma parte del programa permanente de asistencia social que desarrolla la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas, orientado a dignificar y acompañar a quienes han dedicado su vida al servicio de la nación.