Ministro de Educación, Roberto Fulcar garantiza educación para todos

Por Damaris Ramírez

El ministro de Educación Roberto Fulcar garantizó educación de calidad para todos los estudiantes del país en igualdad de condiciones. Al asumir la dirección del ministerio, el funcionario reconoció que asume esa cartera en un contexto extremadamente difícil debido al COVID19.

“Asumimos este rol en un contexto extremadamente difícil para nuestro país y para la humanidad, debido a la pandemia del COVID-19 y su fuerte impacto no sólo en la salud, sino también en la economía, la vida en sociedad, la institucionalidad, la cultura y muy especialmente en la educación”.

Dejó claro que la transparencia será el norte de su gestión. Para lo cual llegó con la Constitución de la República y un código de ética que firmarán él y el equipo que le acompaña.

“Venimos con la firme voluntad de servir con lealtad a nuestro gobierno y a la sociedad, de la cual somos empleados y a la cual nos debemos. Somos conscientes de que no hemos comprado ni heredado ni ganado en una rifa esta institución, que ella no nos pertenece, como tampoco sus bienes y recursos. Si alguno de los que me acompañan tiene dudas acerca de eso, le ruego devolverse”.

Dio garantías a las familias dominicanas de que esta gestión está lista para hacer lo necesario a los fines de que la educación de sus hijos, que ha sido declarada como una prioridad por el presidente Luís Abinader, no se detenga.

Anunció que el próximo jueves presentará el plan con los detalles del año escolar 2020-2021, preservando la salud y la vida de los actores del sistema educativo nacional.

“Sabemos que el país está ansioso por conocer la respuesta ante el inmenso dilema de cuidar la salud y la vida de nuestros estudiantes, maestros, personal directivo y de apoyo, por un lado, y por el otro, garantizar el sagrado servicio educativo en un año escolar para el cual no hemos encontrado a nuestra llegada al ministerio ni siquiera los preparativos minimos tradicionales.”

Perfil del Dr. Roberto Fulcar

El Dr. Roberto Fulcar es un destacado educador dominicano, activista social, académico, consultor y dirigente político.

Es graduado de Maestro Normal Primario, Técnico en Educación, Licenciado en Educación, Postgrado en Educación, Maestría en Educación y Doctorado en Liderazgo Educacional.

Como educador, ha sido maestro en todos los niveles y modalidades de la educación; desde preprimaria, inicial, básica, media y superior hasta post universitaria.

Ha sido Profesor de Maestrías y Asesor de Tesis en la Universidad Iberoamericana -UNIBE-, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo -INTEC-, Universidad Autónoma de Santo Domingo -UASD-, Universidad Católica Tecnológica del Cibao -UCATECI-, Universidad Católica del Este -UCADA-, Universidad Católica Tecnológica de Barahona -UCATEBA-

En la actualidad es Profesor y Asesor de Tesis Doctorales de la Nova Southeastern University de los Estados Unidos.

Roberto Fulcar es Planificador Estratégico, Investigador, Evaluador y Auditor Líder de Sistemas de Calidad.

Ha sido conferencista en estos temas tanto en la República Dominicana como en Uruguay, Argentina, Chile, Puerto Rico, Panamá, Colombia, México, Curazao, Francia, Suecia y Estados Unidos

Por muchos años, Roberto Fulcar ha sido un reconocido activista social, habiendo organizado y/o dirigido diversas instituciones sociales, gremiales, de derechos humanos, académicas y culturales. Fue el fundador del Instituto para el Fomento de la Educación, la Democracia y el Desarrollo –IFEDD-, así como mentor de su Escuela de Liderazgo Trascendente.

Fue Subsecretario de Estado de Educación, Encargado de Supervisión y Control de Calidad, habiéndosele reconocido por recuperar las Pruebas Nacionales del descrédito en que las había sumido la corrupción, la creación del Sistema Nacional de Supervisión Informatizada, el Censo y Categorización de las Instituciones Educativas Privadas y la modernización del Sistema de Acreditación y Titulación de Estudios.

Roberto Fulcar es el Presidente de la firma consultora Servicios Educativos y de Asesoría Gerencial, SRL, empresa dedicada a la asesoría y la consultoría.

En el plano político, Fulcar es el Primer Vicepresidente Nacional del Partido Revolucionario Moderno y Coordinador General de la Campaña de Luis Abinader.

El Dr. Roberto Fulcar es considerado uno de los dominicanos que mejor conoce el sistema educativo de la República Dominicana, sus debilidades y desafíos, desde las perspectivas técnica, social, académica y política.

Por años se ha dedicado a construir una visión y un proyecto transformador de la educación nacional, expuesto en seminarios, conferencias y cátedras. Considera que la educación es el instrumento más idóneo para romper la cadena de reproducción de la pobreza y la vía más ética del crecimiento individual y el desarrollo sostenible.

Ha publicado múltiples artículos sobre la materia, y es autor de varios ensayos y del libro Educación, Gremialismo y Democracia.