Fuente Externa

Santo Domingo.- El ministro de la Juventud, Carlos Valdez, recibió este miércoles, a un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) que han sido seleccionados para participar en el Human Exploration Rover Challenge (HERC) 2026, una de las competencias académicas más prestigiosas organizadas por la NASA.

Durante el encuentro encabezado por el ministro de Juventud y el rector del ITLA, el titular de la Juventud reconoció la hazaña alcanzada por los jóvenes, quienes lograron clasificar en ambas categorías del concurso: Human Powered y Remote Controlled, convirtiéndose en la primera universidad dominicana en alcanzar esta distinción.

“Les felicito. Ustedes no solo han continuado el legado del país en esta competencia, sino que han hecho historia con su clasificación en ambas categorías. Esto es un gran logro para toda la juventud dominicana; merecen y tendrán todo nuestro apoyo”, expresó Valdez, al tiempo de reafirmar el compromiso del Ministerio con el impulso al talento joven en áreas científicas y tecnológicas.

Un logro sin precedentes para la educación superior dominicana

Por su parte, el rector del ITLA, Dr. Jimmy Rosario Bernard, agradeció la acogida y el respaldo del Ministerio, destacando el impacto que esta clasificación tiene para el país.

“Esta clasificación nos llena de orgullo. Es un logro que le da visibilidad a la República Dominicana y confirma que no solo somos buenos peloteros y excelentes anfitriones en turismo; también podemos hablar y aportar en la ciencia”, afirmó Rosario Bernard.

La participación marca un hito para la institución, que debuta en esta competencia internacional posicionándose como la única universidad dominicana en clasificar simultáneamente en las dos categorías del Rover Challenge.

Representación dominicana en escenario internacional

El equipo RDX, integrado por estudiantes de mecatrónica, diseño industrial, multimedia y otras carreras tecnológicas, representará al país con vehículos diseñados para explorar terrenos que simulan la superficie de otros planetas, combinando ingeniería, creatividad e innovación.

Melvin Núñez, capitán del equipo de la categoría HP, explicó que el reto consiste en construir y diseñar desde cero un vehículo de exploración espacial bajo los estrictos lineamientos técnicos de la NASA.

Asimismo, expresó que el equipo se encuentra en la etapa final la de construcción, luego de haber superado con éxito la exigente fase de diseño y validación técnica. Destacó que este logro marca un momento histórico, al convertirse en el primer grupo del ITLA en participar en la competencia de la NASA y el único equipo de República Dominicana en clasificar en las dos categorías.

“Estamos en la recta final. Nos quedan pocos días para terminar, y estamos muy enfocados y emocionados por el gran trabajo que estamos haciendo representando a nuestra academia y a todo el país”, afirmó Núñez.

La competencia se celebrará del 9 al 11 de abril de 2026 en el U.S. Space & Rocket Center, en Huntsville, Alabama, Estados Unidos, donde equipos universitarios de distintas partes del mundo pondrán a prueba sus prototipos en un entorno que recrea condiciones de exploración espacial.

Con esta clasificación, el ITLA reafirma su compromiso con la excelencia académica, la investigación aplicada y el fortalecimiento del talento joven dominicano, proyectando al país en escenarios internacionales de alto nivel científico y tecnológico.