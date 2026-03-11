Ministro de Trabajo inaugura nueva Oficina Local de Trabajo en La Romana

Fuente externa

La Romana, República Dominicana.– El ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, inauguró este miércoles el nuevo local de la Oficina Local de Trabajo de La Romana, una instalación que fortalecerá los servicios de orientación, conciliación y protección de los derechos laborales para trabajadores y empleadores de esta importante provincia del Este.

Durante el acto, el ministro destacó que la apertura de este espacio representa un paso significativo para acercar los servicios del Estado a la ciudadanía y garantizar el cumplimiento de la legislación laboral en beneficio de todos los sectores productivos.

Olivares Ortega explicó que las oficinas locales de trabajo constituyen la primera puerta a la que acuden los ciudadanos cuando necesitan orientación, mediación o protección en el ámbito laboral.

“En estas oficinas se reciben denuncias, se concilian conflictos, se orienta a empleadores y trabajadores, se promueve la formalización del empleo y se protege la dignidad del trabajo”, expresó el funcionario.

Señaló que cada nueva oficina fortalece la capacidad del Estado dominicano para garantizar que los derechos laborales conquistados por generaciones de trabajadores se mantengan vivos y vigentes.

El ministro resaltó además el espíritu trabajador del pueblo romanense y su contribución al desarrollo económico nacional.

“La Romana es sinónimo de trabajo, esfuerzo y progreso. Aquí conviven importantes polos productivos como la agroindustria azucarera, el turismo y una creciente actividad comercial e industrial que genera oportunidades para miles de dominicanos”, indicó.

Olivares Ortega afirmó que detrás de ese desarrollo hay hombres y mujeres que cada día salen a trabajar con dignidad para sostener a sus familias y contribuir al crecimiento del país.

Durante su discurso, el titular del Ministerio de Trabajo recordó el legado del líder sindical Mauricio Báez, a quien definió como un símbolo de la lucha por la justicia laboral y la dignidad del trabajador dominicano.

“El legado de Mauricio Báez nos recuerda que los derechos laborales que hoy defendemos son el resultado de décadas de lucha, diálogo y compromiso con una sociedad más justa”, sostuvo.

En ese contexto, anunció que en los próximos días se concretará el aumento del salario mínimo de los trabajadores del sector azucarero, una medida que calificó como un acto de justicia para quienes han contribuido históricamente al desarrollo de una de las actividades productivas más emblemáticas de la economía nacional.

El ministro destacó que esta decisión reafirma el compromiso del Gobierno dominicano con la mejora constante de las condiciones laborales y con el fortalecimiento del diálogo tripartito entre trabajadores, empleadores y Estado.

Asimismo, explicó que la nueva Oficina Local de Trabajo tendrá la misión de servir como un espacio de encuentro, conciliación y soluciones, donde los conflictos laborales puedan resolverse mediante el diálogo y donde los ciudadanos reciban orientación oportuna.

“Queremos que esta oficina sea cercana a la gente, accesible y eficiente. Que cada trabajador que cruce sus puertas sienta que el Estado está de su lado, garantizando que la ley laboral se cumpla con equilibrio, justicia y respeto”, expresó.

El ministro concluyó destacando que el crecimiento económico de La Romana debe ir acompañado de empleo digno, formalización laboral y mayores oportunidades para todos.

“Seguiremos fortaleciendo los servicios del Ministerio de Trabajo en todo el territorio nacional, acercando las instituciones a la ciudadanía y promoviendo una cultura de respeto a los derechos laborales”, afirmó.

El acto contó con la presencia de autoridades provinciales, representantes del sector empresarial y sindical, así como líderes comunitarios y colaboradores del Ministerio de Trabajo.